(Pocket-lint) - Honor heeft officieel zijn nieuwste opvouwbare telefoon onthuld, de Honor Magic Vs.

Hij werd aangekondigd tijdens een evenement in China waar ook de Honor 80-serie werd gelanceerd. Het zal eerst beschikbaar zijn in Honor's thuisland, met pre-orders die worden genomen vanaf 23 november, en zal uitrollen naar andere landen wereldwijd vanaf Q1 2023.

De Magic Vs is het tweede opvouwbare toestel van het merk (na de Honor Magic V) en heeft een vergelijkbare boekstijl.

Hij is echter slechts 12,9 mm dun wanneer hij is opgevouwen en weegt minder, namelijk 261 gram. Het heeft een 6,45-inch extern scherm met een beeldverhouding van 21:9, plus een intern scherm dat zich ontvouwt tot een 7,9-inch scherm. Het heeft een verversingssnelheid van 120Hz.

Honor beweert het scharnierontwerp te hebben verbeterd, met het vermogen om meer dan 400.000 vouwen te weerstaan.

Er is een 5.000mAh batterij aan boord, met ondersteuning voor 66W bedraad snelladen (100 procent in slechts 46 minuten).

Aan de achterzijde is een drievoudig camerasysteem te vinden, bestaande uit een 54-megapixel IMX800 hoofdcamera, 50-megapixel ultra-wide en macro, en een 8-megapixel 3x optische zoom.

Het wordt aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1-processor en komt in twee geheugenopties - 8GB RAM / 256GB opslag of 12GB RAM / 51GB opslag.

De Chinese prijs voor de Honor Magic Vs bedraagt 7.499 yuan (ongeveer 880 pond).

Ook aangekondigd was de Honor 80 en Honor 80 Pro mid-range handsets. Beide zijn gericht op de vloggende gemeenschap, met het standaardmodel met een 160-megapixel hoofdcamera, en de Pro met dezelfde CPU als de Magic Vs - de Snapdragon 8+ Gen 1. Het heeft ook een 4.800mAh batterij.

De Honro 80 Series is vanaf 23 november ook in China te bestellen. Het is nog niet bekend of hij ook elders wordt uitgebracht. De prijzen beginnen bij 2.699 yuan (317 pond).

