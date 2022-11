Bevestigd: Honor's volgende vlaggenschip telefoon aangekondigd op 23 november

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Honor heeft bevestigd dat het op 23 november 2022 zijn volgende vlaggenschiptelefoon zal aankondigen. Het bedrijf heeft ons niet meer details gegeven, maar we weten wel dat het zal plaatsvinden om UTC+8 (1:30 AM ET).

Wat betreft wat we kunnen verwachten, zijn er genoeg geruchten, waaronder dat dit de Magic5 zou kunnen zijn. Als dat zo is, hebben we gehoord dat het een 6,8-inch scherm en een 50-megapixelcamera zal hebben, maar het is ook mogelijk dat Honor iets heel anders aankondigt.

Honor's berichtgeving over het nieuwe toestel is doelbewust vaag en zegt simpelweg dat het een nieuw "vlaggenschip product" zal zijn, wat veel ruimte laat voor interpretatie. Een andere mogelijkheid is dat dit iets meer verwant zal zijn aan de Honor Magic V, een 7,9-inch opvouwbaar toestel dat we in maart voor het eerst goed bekeken.

Blijf kijken voor een grote verrassing, het nieuwe vlaggenschip komt op 23 november uw kant op. pic.twitter.com/thYanFqhZD- HONOR (@Honorglobal) 7 november 2022

De Magic V was een indrukwekkend toestel, en als dit inderdaad een vervanger is kunnen we uitkijken naar iets dat net zo fancy is. Foldables worden misschien steeds populairder, maar dat betekent niet dat een nieuwe lancering niet spannend is.

We houden onze ogen open om te zien wat Honor over een paar weken gaat aankondigen - we weten zeker dat we niet de enigen zullen zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.