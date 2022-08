Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Honor heeft de wereldwijde lancering aangekondigd van de Honor 70, die voorheen alleen in China verkrijgbaar was.

De telefoons hebben een aantal unieke camerafuncties, waaronder een modus die het merk Solo Cut noemt.

De Solo Cut-modus kan verticale video's van een geselecteerd onderwerp maken vanuit een horizontale video.

Het volgt de persoon automatisch over het hele frame en hervat het volgen zodra ze aan het zicht worden onttrokken.

De telefoon ondersteunt ook multi-video-opnamen, dus je kunt tegelijkertijd met de voor- en achtercamera opnemen en naadloos schakelen tussen opnamen, of beide tegelijk laten zien.

Het is ook de eerste telefoon met Sony's 1/1.49-inch IMX800-camerasensor, die een resolutie van 54MP heeft en 55 procent groter is dan de hoofdsensor van de iPhone 13.

Het toestel heeft een symmetrisch slank gebogen ontwerp, met twee prominente ringen die de achtercamera's omringen.

Er zijn vier opvallende kleuren beschikbaar, middernachtzwart, kristalzilver, smaragdgroen en IJslands ijs.

De Honor 70 wordt aangedreven door Qualcomm's Snapdragon 778G Plus 5G SoC en heeft een 4800 mAh batterij met 66W snelladen.

Hij wordt geleverd met de nieuwste Honor Magic UI 6.1, gebaseerd op Android 12, die een meer gepersonaliseerde ervaring biedt dan ooit.

De telefoon is beschikbaar in twee varianten, met pre-orders die beginnen op 26 augustus en de algemene verkoop volgt op 2 september 2022.

Het 128GB-model zal beschikbaar zijn in middernachtzwart, kristalzilver en smaragdgroen voor een prijs van 479,99 pond (ongeveer 570 euro).

De 256GB-variant kost £529,99 (ca. €630) en is verkrijgbaar in middernachtzwart of smaragdgroen.

Geschreven door Luke Baker.