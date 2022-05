Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft zijn nieuwste reeks vlaggenschiptelefoons aangekondigd - de 70-serie.

De Honor 70, 70 Pro en 70 Pro+, die tijdens een evenement in China werden gelanceerd, beschikken elk over een drievoudig camerasysteem en een summetrisch gebogen ontwerp.

De Honor 70 wordt geleverd met een 6,67-inch OLED-scherm, terwijl de 70 Pro- en 70 Pro+-modellen het formaat verhogen tot 6,78-inch.

De Honor 70 Pro+ draait op de nieuwe MediaTek Dimensity 9000-chipset.

De Honor 70 Pro is uitgerust met de Dimensity 8000, terwijl de standaard Honor 70 is uitgerust met Qualcomm's Snapdragon 778G Plus CPU.

Ze zijn elk voorzien van het nieuwste Honor Magic UI 6.1 platform, gebaseerd op Android 12.

De hoofdcamera van elke familie is uitgerust met een 54-megapixel Sony IMX800-sensor, ondersteund door een 50-megapixel 122-graden ultrawide die ook als macro kan worden gebruikt.

De Pro-modellen worden ook geleverd met een 8-megapixel telefoto-camera, die 3x optische en 30x digitale zoom ondersteunt.

Pre-orders voor de Honor 70-serie telefoons zijn nu geopend in China, met de on-sale datum vermeld als 7 juni 2022. De prijzen beginnen bij 2.699 yuan (ongeveer 320 pond).

Een wereldwijde release van de Honor 70-serie moet nog worden aangekondigd.

Geschreven door Rik Henderson.