Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft de sociale media - Weibo - opgezocht om de kenmerken van zijn aankomende nieuwe telefoonlijn, die op 30 mei in China zal worden gelanceerd, te onthullen, waaronder details over de camerasensoren en oplaadsnelheden.

De serie zal naar verwachting uit drie modellen bestaan: Honor 70, Honor 70 Pro en Honor 70 Pro+, en Honor heeft bevestigd dat de hele serie zal worden uitgerust met de Sony IMX800-camerasensor.

Dit is Sony's nieuwe vlaggenschip camerasensor voor 2022, en zal waarschijnlijk de sensor worden achter de camera van veel topklasse Android-telefoons dit jaar.

Bovendien gaat Honor de Honor 70-serie uitrusten met 100W snelladen, zodat de batterij supersnel kan worden bijgevuld. Het bedrijf heeft nog niet gezegd wat de capaciteit van de batterijen is, of hoe snel ze precies zullen worden bijgevuld, maar het zal zeer snel zijn.

In een andere afzonderlijke teaser-post heeft het bedrijf ook een glimp laten zien van het ontwerp van de achterkant, dat een subtiel ruitpatroon heeft, en een camerabehuizing die eerdere ontwerpen verfijnt.

In plaats van twee grote cirkels die de cameralenzen huisvesten, heeft het toestel twee lompe pil-vormen, maar ondergebracht in wat aluminium lijkt te zijn met afgeschuinde randen en een stijlvolle gouden afwerking. Het lijkt een stuk doelgerichter dan de aanpak met twee cirkels.

Wat de andere specificaties betreft, wordt beweerd dat de Honor 70, 70 Pro en 70 Pro+ respectievelijk uitgerust zullen zijn met de Snapdragon 7 Gen 1, MediaTek Dimensity 8000 en Dimensity 9000. Dit plaatst ze precies in het concurrerende middensegment van de markt.

Er is nog geen nieuws over de vraag of de telefoons buiten China zullen worden gelanceerd. Voorlopig weten we alleen dat de telefoons in het thuisland van het bedrijf op 30 mei om 19:30 lokale tijd zullen lanceren.

Geschreven door Cam Bunton.