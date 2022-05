Honor 70 duikt op op 3C certificatie website

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel we de Honor 60 nog niet buiten China hebben zien verschijnen, is er naar verluidt een opvolger opgedoken op de 3C certificatie website van het land.

Er wordt gedacht dat het om de Honor 70 gaat, een toestel met het modelnummer FNE-ANOO is gespot. Weinig details zijn beschikbaar voor nu, hoewel de vermelding onthult dat het 66W snelladen zal hebben.

Elk land moet een certificaat hebben om telefoons in de regio uit te brengen en China is geen uitzondering. Maar een vermelding betekent niet per se dat een toestel op het punt staat om uitgebracht te worden. Het kan soms maanden van testen duren voordat het uiteindelijk wordt goedgekeurd voor gebruik.

De Honor 70 wordt dan ook pas later dit jaar aangekondigd - mogelijk rond eind 2022, als we afgaan op het schema van de Honor 60.

In de tussentijd wachten we nog steeds op de komst van die specifieke serie in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Als gok zouden we zeggen dat het toestel in oktober wereldwijd wordt gelanceerd (net als de Honor 50 vorig jaar). En in dat geval is een bredere uitrol voor een Honor 70 nog ver weg.

We houden je uiteraard op de hoogte als dit verhaal zich verder ontwikkelt en we nieuwe informatie krijgen over het volgende Honor vlaggenschip.

Geschreven door Rik Henderson.