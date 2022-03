Honor X9 5G aangekondigd met SD 695 en 66W SuperCharge-technologie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft een mid-range handset gelanceerd als onderdeel van zijn X-reeks die de komende weken en maanden op meerdere wereldwijde markten zal worden uitgerold.

De Honor X9 5G zal eerst beschikbaar zijn in Maleisië, met pre-orders die nu beschikbaar zijn. Het beschikt over een 6,81-inch FullView-scherm met een resolutie van 2388 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz.

Het wordt aangedreven door Qualcomm 's Snapdragon 695-processor en tot 8 GB RAM. Er zijn varianten van 128 GB en 256 GB en dual-sim-mogelijkheden.

De camera aan de achterzijde bevindt zich in een cirkelvormige eenheid met een 48-megapixel hoofdcamera, plus 2-megapixel macro- en 2-megapixel bokeh-camera's.

De camera aan de voorkant is verborgen achter een kleine perforatie-uitsparing bovenaan in het midden. Het maakt gebruik van een 16-megapixelsensor.

Een batterij van 4.800 mAh kan snel worden opgeladen met behulp van Honor 's 66 W SuperCharge-technologie. Hiermee kan de telefoon in slechts 15 minuten tot 50 procent worden opgeladen. U kunt ook in slechts 30 minuten een lading van 81 procent van een flat krijgen.

De Honor X9 5G is verkrijgbaar in de kleuren titaniumzilver, middernachtzwart of oceaanblauw en kost 1099 RM (ongeveer £ 199 tegen de huidige wisselkoers).

We houden je op de hoogte als en wanneer het beschikbaar is in Europa.

Geschreven door Rik Henderson.