Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft zijn nieuwste telefoon aangekondigd, de Magic 4 Ultimate, die zich zal voegen bij de rest van de Magic 4-familie die werd aangekondigd op MWC .

Met deze nieuwste toevoeging ligt de focus stevig op het cameraplatform en Honor beweert dat dit het krachtigste en meest veelzijdige camerasysteem is dat het tot nu toe heeft geproduceerd.

De array bestaat uit een 50 MP brede camera, 64 MP Periscope-telefotocamera, 50 MP verbeterde spectrumcamera en een 64 MP ultragroothoeklens met 's werelds eerste dubbele vrije-vormlens.

We weten niet helemaal zeker wat een dubbele vrije-vorm lens is, maar Honor zegt dat het "de wortel van het groothoekbeeldvervormingsprobleem aanpakt met een industrie-lage randvervorming van 0,5 procent."

Het is ook niet alleen maar een hype, de Magic 4 Ultimate staat bovenaan de ranglijst van DxOMark's smartphonecamera's . Dat plaatst het boven heavy-hitters zoals de Apple iPhone 13 Pro en Google Pixel 6 , indrukwekkende dingen.

Alle mooie nieuwe camera's worden ondersteund door een gloednieuwe aangepaste beeldprocessor die een snellere en efficiëntere AI-berekening mogelijk maakt. Honor gebruikt deze technologie om functies zoals 4K Night Mode-video-opname met realtime preview te implementeren.

Daarnaast heeft het een nieuwe professionele videocodec ontwikkeld, Magic-Log2. Deze codec is speciaal ontworpen voor de nieuwe cameramodules en maakt het mogelijk om een vijftien procent hoger dynamisch bereik in videobeelden vast te leggen en ondersteunt 3D LUT's voor kleurcorrectie.

Er is geen melding gemaakt van 100 W draadloos opladen , wat de geweldige functie is van de Magic 4 Pro , dus het lijkt veilig om aan te nemen dat het niet aanwezig zal zijn op de Ultimate.

De Magic 4 Ultimate zal later dit jaar in China in de verkoop gaan voor een prijs van 7.999 Chinese Yuan of ongeveer $ 1.260.

Wat betreft wanneer we het in handen kunnen krijgen, als de Magic 3-serie iets te bieden heeft, hebben we een lange wachttijd voor de boeg.

Geschreven door Luke Baker.