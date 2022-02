Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Het was nog maar zes maanden geleden dat we lonken naar de internationale terugkeer van Honor in zijn Magic 3-serie . Dat is niet genoeg, de Chinese telefoonmaker is dubbel zo snel teruggekeerd met de Magic 4-serie, zoals onthuld op MWC Barcelona . Dat is bijna net zo snel als de nieuwe draadloze oplaadfunctie van 100 W.

Dus wat is de craic? De Magic 4 komt als een duo van opties, met Magic 4 en Magic 4 Pro die deze generatie omvatten, dus er is deze keer geen Pro Plus. Een belangrijk onderdeel van de nieuwste modellen is om het Snapdragon 8 Gen 1 -platform van Qualcomm naar voren te brengen, een kleine upgrade ten opzichte van de Snapdragon 888-serie van de Magic 3.

Een voor de hand liggende opvallende eigenschap is de 100 W bekabelde en 100 W draadloze Honor SuperCharge. Dat klopt: 100 W draadloos - een snelheid die we nog niet eerder hebben gezien. Het is alleen beschikbaar in de Pro, maar de Magic 4 zakt naar 66 W en biedt helemaal geen draadloos opladen.

Qua schaal zijn de Magic 4 en 4 Pro hetzelfde front-on, omdat ze hetzelfde 6,81-inch OLED-paneel hebben, opnieuw een lichte toename ten opzichte van het 6,67-inch paneelgebruik van de Magic 3. De Magic 4 Pro is echter iets dikker vanwege het mooiere glas en de PU-afwerkingsopties.

Dus wat maakt de Pro, nou ja, meer 'pro'? Afgezien van de afwerkingen gaat het vooral om de camera's: een pilvormig perforatiegat aan de voorkant bevestigt de dubbele camera's aan de voorkant, terwijl aan de achterkant de periscoopzoom een 64-megapixelsensor met een hogere resolutie is, vergeleken met de lagere- resolutie 8MP één in het 'standaard' model.

Vreemd genoeg is de zoom van de Pro 3,5x, terwijl die van de Magic 4 5x is. Beide apparaten hebben verder dubbele 50 MP-camera's aan de achterzijde om de hoofd- en ultrabrede camera's te dekken, zonder verschillen hier.

Dus wanneer zou je een Honor Magic 4 kunnen bemachtigen? Welnu, de Magic 3 is nog steeds niet op de internationale markten aangekomen - Honor zegt dat het zal gebeuren, maar nu het op de laatste generatie hardware is, weten we niet zeker of het nu de moeite waard zal zijn - dus je kunt waarschijnlijk een beetje een wachtspel voor de nieuwste handsets.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Wanneer ze echter arriveren, zullen ze volledige Google Play-services bevatten, dus je kunt apps zo vrij installeren als je wilt, net als elke andere Android-optie. Toen Honor deel uitmaakte van Huawei - het is nu al meer dan een jaar gescheiden - werd dat een onmogelijkheid vanwege de Amerikaanse zwarte lijst van het bedrijf. Het ziet er dus naar uit dat het voor Honor steeds verder gaat, het moet nu zijn apparaten op de markt brengen...

Geschreven door Mike Lowe.