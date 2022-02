Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net voor Mobile World Congress 2022 heeft Honor in een officiële Tweet bevestigd dat zijn Magic 4-serie op 28 februari zal worden onthuld tijdens de show in Barcelona.

Het is 12 maanden geweest van snelle releases van het Chinese merk - nu onafhankelijk van het voormalige Huawei-eigendom - waarbij het bedrijf de Honor 50 , Honor 60 , Honor Magic V , Honor Magic 3 en nu Honor Magic 4-series allemaal binnen dat onthulde periode. Opluchting.

Ga met ons mee voor onze nieuwste vlaggenschiptelefoon, de #HONORMagic4- serie op MWC Barcelona 2022 en blijf op de hoogte om #ThePowerofMagic te zien op 28 februari om 13:00 uur (CET). Je zult het niet zien aankomen! pic.twitter.com/ygzsKBNEfY — EER (@Honorglobal) 16 februari 2022

Het is echter minder dan zes maanden geleden dat de Magic 3-serie werd aangekondigd, dus hoe anders zal de Magic 4-serie zijn? Welnu, op basis van de Honor 50 versus Honor 60 verwachten we dat het antwoord "niet erg" is.

Honor zegt dat het "vol functies zal zijn die de kracht van magie zullen ontketenen", wat ons niet veel vertelt. De onderstaande teaser-afbeelding heeft echter duidelijk een focus op de camera, zoals je kunt zien aan de close-up.

Op 28 februari wordt echter meer onthuld, met een evenement gepland op MWC dat om 13:00 uur CET begint. We brengen je dan het volledige verhaal, dus houd de site zoals altijd in de gaten.

Geschreven door Mike Lowe.