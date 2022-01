Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft de nieuwste toevoeging aan zijn smartphone-assortiment aangekondigd en zijn eerste opvouwbare voor de consument: de Magic V.

In veel opzichten heeft de Magic V een vergelijkbare benadering als de Huawei Mate X2 , met een groot, bruikbaar scherm op de hoes en een enorm flexibel scherm van tabletformaat aan de binnenkant.

Het kleinste van die twee schermen - het 6,45-inch coverscherm - heeft een filmverhouding van 21:9 en een resolutie van 1080 x 2560. Bovendien kan het een maximale helderheid van 1000 nits en een verversingsfrequentie van 120 Hz bereiken, wat betekent dat het overeenkomt met prestaties van de meeste high-end vlaggenschip telefoonschermen.

Het hoofdscherm - de flexibele interne - meet 7,9-inch diagonaal, kan een verversingsfrequentie van 90 Hz en een helderheid tot 800 nits bereiken.

Met een resolutie van 2272 x 1984 biedt het een dichtheid van 382 pixel per inch, wat betekent - zoals Honor graag opmerkte - het is scherper en helderder dan een iPad mini- scherm.

In opgevouwen toestand buigt het interne scherm iets naar binnen in het scharnier, zodat er minder druk op een enkel punt is en Honor in staat is gesteld om de opening bij het scharnier vrijwel onzichtbaar te maken.

Zoals bij elke opvouwbare telefoon, zijn er enkele handige softwaretrucs om het meeste uit het grote paneel te halen, zoals side-by-side multitasking.

Misschien nog indrukwekkender is echter dat het een van de eerste smartphones is met IMAX Enhanced-certificering en HDR10+-ondersteuning heeft .

Aan de achterkant heeft Honor een drietal 50 megapixel-camera's uitgerust. Hoewel dit drievoudige camerasysteem, in tegenstelling tot de meeste telefoons, geen telezoom heeft.

In plaats daarvan heeft Honor's Magic V een primaire camera, naast een ultragroothoeklens en een 'spectrumverbeterde camera' die meer kleur-/spectrumgolflengten vastlegt dan normale telefooncamera's.

De Honor Magic V zal verkrijgbaar zijn in drie kleuren: zwart, wit en gebrand oranje, die allemaal verschillende afwerkingen hebben. De oranje heeft een achterkant van veganistisch leer, terwijl de twee glazen modellen verschillende, te onderscheiden patronen hebben. Met een dikte van 14,3 mm is het ook een van de dunste opvouwbare telefoons tot nu toe.

Het wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1-preocessor , waardoor het de eerste opvouwbare telefoon is met die chipset. Andere specificaties zijn onder meer een 4750mAh-batterij die 66W bekabeld opladen ondersteunt.

Honor heeft nog niet gezegd wanneer de telefoon wereldwijd wordt gelanceerd, maar we zullen dit bericht bijwerken wanneer details over de wereldwijde lancering worden onthuld.

Het komt in twee varianten. Er is een 12GB/256GB-model, met een prijs die is vastgesteld op 9999 RMB in China, wat ongeveer $ 1570 (VS)/£ 1160 (VK)/€ 1385 (EUR) is. Er is ook een 12GB/512GB-model, dat 10999RMB kost – dat is $1725 (VS)/£1270 (VK)/€1525 (EUR).

Geschreven door Cam Bunton.