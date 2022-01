Honor Magic V opvouwbaar lek onthult specificaties en ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor staat op het punt zijn eerste high-end opvouwbare telefoon voor consumenten te lanceren , de Magic V genaamd, en heeft zich op de lancering voorbereid door ons een glimp van het ontwerp van de telefoon te laten zien.

Het houdt het niet echt geheim, maar tegelijkertijd heeft het bedrijf niet veel onthuld op het gebied van details. Zeker wat betreft specificaties.

Dankzij een laat lek hebben we nu echter een goed beeld van wat we kunnen verwachten van het flexibele vlaggenschip. Als de gelekte specificaties kloppen, zien we een apparaat met een groot, flexibel intern display van 7,9 inch wanneer het open is.

Daarmee is hij groter - diagonaal - dan de Galaxy Z Fold 3 , en vergelijkbaar met de Huawei Mate X2 . Met een resolutie van 2272 × 1984 zal het ook een vergelijkbare vorm en verhouding hebben, hoewel niet zo scherp.

Wat betreft het omslagdisplay, er wordt beweerd dat het - nogmaals - vergelijkbaar is met de Mate X2, 6,45-inch meet en een paneel met een resolutie van 2560 × 1080 heeft.

Intern wordt de telefoon aangedreven door de nieuwste Snapdragon-vlaggenschipprocessor, de Snapdragon 8 Gen 1 , ondersteund door een flinke 12 GB RAM en met 256 GB of 512 GB opslagruimte ernaast.

Er is ook een grote batterij van 4.750 mAh met ondersteuning voor snel bekabeld opladen van 66 W, volgens het gerucht.

Het zou geen vlaggenschip-telefoon zijn zonder een paar stevige camera's, en dus zou Honor het uitrusten met een drietal 50-megapixelcamera's. Er is een primaire sensor, vergezeld van een ultrabrede en een "spectrumverbeterde camera", plus een 42-megapixel selfiecamera.

Deze lekken en specificaties zijn oorspronkelijk gepubliceerd door MySmartPrice en geven aan dat de telefoon relatief vergelijkbaar zal zijn met Huawei's Mate X opvouwbare modellen.

De afwerking van de telefoon is echter anders dan die van Huawei en wordt weergegeven in drie kleuren: wit, zwart en oranje. Terwijl de eerste twee van glas lijken te zijn, lijkt het oranje model afgewerkt te zijn met veganistisch leer.

Wat de afmetingen betreft, wordt beweerd dat deze 160,4 × 72,7 × 14,3 mm meet wanneer deze is opgevouwen en 160,4 × 141,1 × 6,7 mm wanneer deze wordt uitgeklapt, waardoor deze groter, breder en dikker is dan de Samsung Galaxy Z Fold 3.

We hebben niet veel tijd om te wachten om erachter te komen hoeveel van deze specificaties nauwkeurig zijn, maar niets springt eruit als onwaarschijnlijk. Blijf kijken.