Honor Magic V opvouwbaar om te worden aangedreven door Snapdragon 8 Gen 1?

(Pocket-lint) - Honor lanceert binnenkort zijn allereerste opvouwbare smartphone. En hoewel er nog geen echte bevestigde details over de telefoon zijn, heeft de fabrikant het bestaan ervan in ieder geval bevestigd.

Dankzij een recent lek lijkt het er echter op dat we misschien weten welk brein het volgende flexibele apparaat gaat aandrijven.

Het is geen verrassing om te horen dat een telefoon - door de fabrikant zelf beschreven als "vlaggenschip" - de geheel nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor zal hebben.

Dat zal het een van de eerste telefoons maken die is uitgerust met het Qualcomm-platform van de volgende generatie en - cruciaal - de allereerste opvouwbare telefoon die die specifieke chipset gebruikt.

Dat zou de Honor Magic V een prestatievoordeel kunnen geven ten opzichte van alle flexibele smartphones die in 2021 zijn gelanceerd. Tenminste, in theorie.

Het lek komt van een social media-handvat op Weibo , met een afbeelding van een dia tijdens een presentatie op de Honor Magic V, waaruit duidelijk blijkt dat Snapdragon's next-gen-chip het apparaat van stroom zal voorzien.

Zoals bij elk onofficieel lek - hoe voorspelbaar de informatie ook lijkt - is er geen garantie dat deze informatie correct is.

We zouden echter zeer verrast zijn als Honor geen Snapdragon 8-serie processor in een telefoon zou stoppen die hij vlaggenschip noemt. Of dat nu de huidige Snapdragon 888 is of de eerste van de vernieuwde Series 8-chipsets.

Honor heeft nog geen officiële lanceringsdatum voor de Magic V gegeven, maar het heeft het officieel geplaagd, wat betekent dat het niet ver weg kan zijn van nu onthuld te worden.