Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na jaren van geruchten en speculatie heeft Honor - het voormalige submerk van Huawei - eindelijk aangekondigd dat het een opvouwbare smartphone gaat lanceren en heeft het ons zelfs een naam gegeven: Magic V.

Afgezien van de naamgeving van Honor Magic V is er echter niet veel anders onthuld door de fabrikant. Hoewel, de afbeelding geeft ons wel iets van een hint over hoe het eruit zal zien.

Ondanks die hint is het moeilijk te zeggen of dit een opvouwbaar boek zal zijn zoals de Oppo Find N en Galaxy Z Fold-serie , of dat het meer een flip-telefoon is zoals de RAZR en de Z Flip 3 .

Zonder te weten welke vorm het zal aannemen, is het moeilijk om precies te weten wat het zal bieden, maar het zal interessant zijn om te zien hoe vergelijkbaar de telefoon is met Huawei's aankomende P50 Pocket en de reeds uitgebrachte Mate X2 .

Het enige dat hieruit duidelijk is - en Oppo is onlangs op het toneel verschenen - is dat de markt voor opvouwbare telefoons nog maar net is begonnen, en we zullen er ongetwijfeld meer van zien in de komende 12-18 maanden.