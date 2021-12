Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft een nieuwe handset in zijn X-lijn aangekondigd, de Honor X30.

De X30 is in eerste instantie alleen in China verkrijgbaar en heeft een 6,81-inch FHD + -scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het wordt aangedreven door Qualcomms Snapdragon 695 5G-processor, met een CPU-boost van 15 procent ten opzichte van het vorige model (de Honor X20).

De GPU is ook 30 procent krachtiger, beweert de fabrikant.

De handset kan worden gespecificeerd tot 12 GB RAM, hoewel er ook een 6 GB-model beschikbaar is. Opslag is verkrijgbaar in de smaken 128 GB en 256 GB.

WhatsApp, Halo Infinite en meer - Pocket-lint Podcast 133 Door Rik Henderson · 16 December 2021

De ronde cameramodule aan de achterzijde bevat drie lenzen: een 48-megapixel hoofdcamera, 2-megapixel diepte en 2-megapixel macro.

De selfiecamera aan de voorkant is 16 megapixels en heeft een geperforeerd ontwerp.

Honor zal zijn X30-toestel vanaf 16 december in China beschikbaar stellen voor 1.499 yuan (£ 176).

Het is nog niet bekend of het toestel wereldwijd uitgebracht gaat worden. De X20 was niet eerder dit jaar, maar Honor-CEO Geroge Zhao heeft laten doorschemeren dat de markt deze keer beter geplaatst zou kunnen zijn voor een bredere release.

"Via zowel online als offline kanalen hebben we ons aanbod kunnen uitbreiden naar nog meer consumenten", zei hij. "We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze retail- en carrierpartners over de hele wereld en kijken ernaar uit om in 2022 samen meer producten te introduceren."