Honor 60 en 60 Pro lanceren in China, waarschijnlijk elders in 2022

(Pocket-lint) - Honor heeft het deksel op zijn 60-serie telefoons in zijn thuisland China opgeheven, waar ze vanaf 10 december beschikbaar zullen zijn. En met een meer wereldwijde uitrol waarschijnlijk in 2022, geeft het ons een goed idee van wat we kunnen verwachten.

De line-up omvat de Honor 60 en Honor 60 Pro. Beide worden geleverd met Full HD + OLED-schermen die 120 Hz verversingssnelheden ondersteunen, maar het Pro-model is iets groter met 6,78-inch. Het standaardmodel meet 6,67-inch.

De Pro draait op een Qualcomm Snapdragon 778G+ processor, met tot 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Het heeft ook een systeem met twee cameras, een hoofdcamera van 108 megapixels en een ultragroothoeklens van 50 megapixels. Er is ook een dieptesensor in het apparaat ingebouwd.

Er is een 50-megapixelcamera aan de voorkant, samen met een in-display vingerafdrukscanner. Het ondersteunt snel opladen van 66 W met zijn 4.800 mAh-batterij.

Wat betreft de specificaties van de standaard Honor 60, deze draait op de Snapdragon 778G-chipset (niet plus).

Het heeft ook een dubbele camera aan de achterkant met een hoofdcamera van 108 megapixels, maar de ultrabrede camera zakt naar 8 megapixels. Er is ook een dieptesensor.

Een 32-megapixel snapper zit achter een waterdruppelinkeping aan de voorkant.

Het ondersteunt ook snel opladen van 66 W en heeft een vergelijkbare batterij - 4.800 mAh.

Er is nog geen woord over prijzen en beschikbaarheid buiten China, maar het kost vanaf 2.700 Chinese yuan (£ 317) voor de Honor 60, 3.700 CNY (£ 435) voor het Pro-model.