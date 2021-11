Honor 60 zou sneller kunnen worden gelanceerd dan we dachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Honor 50 is nog niet zo lang bij ons en het lijkt er nu al op dat de fabrikant op het punt staat zijn opvolger, de Honor 60, te lanceren.

Er is een Honor-telefoon opgedoken op de 3C-certificeringswebsite in China, wat meestal een zeer goede indicatie is dat er iets op het punt staat gelanceerd te worden.

De telefoon - met modelnummer GIA-AN00 - is een Honor-telefoon met tot 66W snelladen. Als we een Weibo-tipgever met gebruikersnaam Whylab mogen geloven, komt deze telefoon in december op de markt.

Hoewel we niet zeker zijn van de geldigheid van de bewering van de Weibo-bron, is het feit dat de telefoon lijkt te zijn opgedoken op de Chinese certificeringssite meestal een goede indicatie dat er een telefoon aankomt.

De enige vraag is of de GIA-AN00 de Honor 60 is of niet. Het modelnummer van de Honor 50 was NTH-AN00, dus er is een overeenkomst, alleen geen duidelijke sequentiële link tussen beide.

Aangezien de Honor 50 pas relatief recent op de westerse markten is verschenen, zou het verrassend zijn als hij hier zou worden gelanceerd. De telefoon kreeg echter in juni zijn eerste openbare uitje in China.

Hoewel we gewend zijn om elke 12 maanden updates te zien in Europa, het VK en de VS, is het niet al te ongebruikelijk dat sommige telefoonreeksen twee keer per jaar worden bijgewerkt op Aziatische markten.

Kijk naar het Oppo Reno-assortiment als voorbeeld en je zult zien dat we al bij de 6e generatie Reno-telefoons zijn, ondanks dat het eerste model pas in 2019 is gelanceerd .

Honor zou dat playbook kunnen volgen, of dit zou een nieuwe reeks telefoons kunnen zijn. De tijd zal het leren.