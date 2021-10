Honor 50 UK en EU lanceringsdatum aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft de lanceringsdatum voor zijn Honor 50-telefoons in het VK en Europa bevestigd. Het zal een evenement organiseren op 26 oktober 2021.

Eerder gelekt online, heeft Pocket-lint officieel bericht van Honor ontvangen over het evenement, hoewel we nog geen livestream-details of een tijd hebben.

De telefoons worden ook gelanceerd in andere regios, waaronder Rusland, de VAE en Latijns-Amerika, maar ze zullen hun eigen evenementen organiseren.

De Honor 50-serie werd in juni voor het eerst officieel aangekondigd in China. Er is een Honor 50 en 50 Pro, waarbij het standaardmodel een 6,57-inch OLED-scherm heeft. De Pro heeft een 6,72 inch OLED-scherm. Beide hebben een resolutie van 2576 x 1236 pixels.

Ze delen ook veel andere specificaties, waaronder een verversingssnelheid van 120 Hz en aanraaksampling van 300 Hz.

Er zijn vier cameras aan de achterkant - 100 megapixel hoofd, 8 megapixel ultragroothoek, 2 megapixel macro en 2 megapixel diepte.

Dubbele cameras zijn ook aan de voorkant te vinden om het meeste uit de TikTok- en sociale video-rage te halen. De ene is 32 megapixels, de andere gebruikt een 12 megapixel-sensor en is geschikt voor fotografie met een grotere hoek.

De Qualcomm Snapdragon 778G-processor is te vinden in elk van de 5G-handsets.

De twee telefoons verschillen wel als het gaat om batterijen: 4.300 mAh in de Pro, 4.000 mAh in de standaard 50.

We zullen later deze maand ontdekken of dit dezelfde specificaties zijn voor de Europese edities.

