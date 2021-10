Honor Magic X opvouwbaar om te lanceren in Q4, met op Mate X2 geïnspireerd ontwerp?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De markt voor opvouwbare smartphones maakte een enorme sprong om in 2021 volwassen te worden, dankzij de sterke inspanningen van Samsung om de technologie toegankelijker te maken.

Toch is er genoeg ruimte om te groeien, aangezien geen van de meer betaalbare merken ons iets heeft opgeleverd. Maar daar zou weleens verandering in kunnen komen.

Er wordt beweerd dat Honor in het laatste kwartaal van dit jaar een opvouwbare telefoon zal lanceren en dat deze vrij gelijkaardig zal zijn aan de Huawei Mate X2, die tot nu toe alleen in China is gelanceerd.

Als het klopt, zou de tip - die voor het eerst werd gedeeld door een leaker op Weibo - een vrij groot apparaat betekenen met een normaal scherm van smartphoneformaat op de hoes en een groter flexibel scherm van tabletformaat aan de binnenkant.

Er wordt al geruime tijd verwacht dat Honor een opvouwbare smartphone zal lanceren, maar gezien de gevolgen van Huaweis Amerikaanse handelssancties, heeft het enige tijd geduurd voordat het daadwerkelijk werd vrijgegeven.

Honor, voorheen onderdeel van Huawei , werd vervolgens afgesplitst om zijn eigen onafhankelijke bedrijf te worden, weg van Huawei, wat op zijn beurt betekende dat het Android-telefoons met Google Play-services kon gaan verkopen.

Het is de bedoeling dat er binnenkort een nieuwe serie telefoons wordt gelanceerd, en het zou niet helemaal verrassend zijn als het bedrijf naast deze ook een nieuwe flexibele telefoon zou aankondigen.

Dit zou volgen op twee sterke toestellanceringen in de Honor 50 en Honor Magic 3- series die al iets eerder dit jaar werden aangekondigd.

Als Honor kan doen wat het historisch gezien altijd heeft gedaan en deze toptechnologie naar een veel betaalbare prijs kan brengen, kan het een behoorlijke deuk in de opvouwbare markt zijn.

Gezien hoe duur zijn Magic 3 echter is, is die oude Honor misschien niet meer. Hopelijk duurt het niet te lang meer voordat we het weten.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 4 October 2021