Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was vijf jaar geleden, in 2016, dat Honor zijn eerste telefoon uit de Magic-serie lanceerde. Sindsdien is er veel veranderd - Honor is gescheiden van Huawei - met de derde release in de serie, de Honor Magic 3, waarmee Google Play Store terugkomt voor zijn internationale release. Hoera.

De Honor Magic 3 kiest voor andere onderscheidende ontwerpkenmerken, waarvan het principe een gebogen schermontwerp is. Echt krom. De zijranden zijn 89 graden hellend, wat een nogal steile bocht is. Dat ziet er visueel misschien geweldig uit, maar we zien dat de trend van gebogen schermen wegvalt, dus of Honor op de goede weg is, is aan de consument om te beslissen.

Voor de lancering in 2021 zijn er drie telefoons in de serie: de Magic 3, Magic 3 Pro en Magic 3 Pro+. We analyseren de verschillen tussen het trio in onze functie, onderstaande link:

De sleutel van alle drie die handsets is echter dat het scherm één en hetzelfde blijft. Het is een 6,67-inch OLED-paneel met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Aan de achterkant heeft de Magic 3 een opvallende ronde camerabehuizing, met een opstelling met drie of vier lenzen, met een hoofdlens van 50 megapixels die de leiding heeft. Alleen de Pro en Pro+ bieden echter een periscoopzoom als onderdeel van de installatie, terwijl alle drie de handsets een groothoek hebben.

De Honor Magic 3-serie wordt eerst in China gelanceerd, later op de kalender gevolgd door internationale markten. Wanneer, welke modellen en in welke gebieden is echter nog niet bekend.

Wat we wel weten, is dat de Magic 3 vanaf € 899,-, de Magic 3 Pro vanaf € 1099,- en de Magic 3 Pro+ voor € 1499,- gaat kosten.

