Honor CEO lekt details over nieuwe Magic 3 en zijn vijf cameras

(Pocket-lint) - Het komt niet vaak voor dat een CEO degene is die interessante informatie over een nieuw product lekt. Maar dat is precies het geval met de nieuwe Honor Magic 3. In deze video op Honors Weibo-pagina heeft CEO George Zhao onthuld dat de Honor Magic 3 vijf cameras aan de achterkant zal hebben. De telefoon wordt op 12 augustus onthuld en als je hem graag wilt zien, ga dan hierheen om te leren hoe.

We hebben eerder een gelekte telefoonhoes voor de Magic 3 gezien die duidelijk ruimte laat voor een enorme ronde camerabobbel. Maar de nieuwe gelekte afbeelding komt niet helemaal overeen, wat suggereert dat er mogelijk meer dan één model in de Magic 3-serie is. De nieuwe gelekte afbeelding lijkt ook helemaal geen camerabobbel te vertonen, hoewel de telefoon mogelijk al een hoesje heeft. De afbeeldingen zijn niet geweldig, dus het is moeilijk om fijne details te onderscheiden.

Sommige details die we zeker weten, is dat de Magic 3 een van de eerste telefoons zal zijn met Qualcomms Snapdragon 888 Plus-processor, zoals we eerder ontdekten , ook op Honors Weibo-pagina. We weten ook dat het in twee kleuren zal komen: Blue Hour en Golden Hour. In een eerdere video hoorde CEO George Zhao spreken over het gouden uur dat de perfecte verlichting voor de cameras van de nieuwe telefoon bood, dus er is duidelijk ook een knipoog in het kleurenschema.