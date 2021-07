Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor zal de Honor Magic 3 op 12 augustus formeel onthullen tijdens zijn wereldwijde persconferentie online, maar zoals tegenwoordig de norm is bij telefoonfabrikanten, plaagt het ons in de opbouw met fragmenten van informatie en fotos.

De laatste is een officiële opname van een accessoire voor de handset.

Het toont een opklikbare achterkant voor de Honor Magic 3-serie (wat suggereert dat er meer dan één model zal zijn). Het meest interessante ervan is dat de handset een stevige, ronde camera-eenheid aan de achterkant zal hebben.

Dit komt overeen met de beelden voor de uitnodiging voor het evenement, die ook gericht is (bedoelde woordspeling) op de lens- en cameratechnologie.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung en alles wat Android te bieden heeft

Over de achteruitrijcamera hebben we nog niet veel aanwijzingen, al vertoonde Honor onlangs ook een advertentie op de Chinese tv waarop de voorkant van het toestel te zien was .

Dat onthulde een perforator-camera-eenheid linksboven met twee lenzen, wat de geruchten deed verdwijnen dat de Magic 3 een camera onder het display zou hebben.

Ander officieel nieuws dat de afgelopen dagen naar voren is gekomen, is dat de telefoons worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 Plus-processor.

Tijdens dezelfde discussie bevestigde Honors CEO, George Zhao, ook de kleuren waarin de handset beschikbaar zal zijn: Blue Hour en Golden Hour.