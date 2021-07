Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor organiseert op 12 augustus 2021 een wereldwijd lanceringsevenement voor de Honor Magic 3. U hoeft echter niet tot die tijd te wachten om er een glimp van op te vangen, of om erachter te komen welke processor het zal inpakken.

Het toestel verscheen in een advertentie op de Chinese tv (op het CCTV-netwerk als de "Glory Magic 3") en ook op Weibo by Honor zelf. Het toont alleen de voorkant van de telefoon, maar helaas wordt betaald voor ten minste één groot gerucht: dat het zal worden geleverd met een camera aan de voorkant onder het display .

Terwijl andere promotievideos op Weibo en de uitnodiging voor het evenement in augustus een cameralens benadrukken, wat suggereert dat er iets groots in dat gebied komt, heeft de handset in de advertentie twee prominente lenzen in een verlengde perforator linksboven in het scherm.

Misschien zal de nieuwe camera in plaats daarvan een periscooplens hebben - er is zeker iets vloeiends aan de plagen.

Een ding dat we zeker weten, is dat de Honor Magic 3 een Qualcomm Snapdragon 888 Plus-processor zal hebben.

Qualcomm en Honor namen gisteren, dinsdag 20 juli, deel aan een discussie over de toekomst van AI en 5G in Shenzen, waar ze bevestigden dat de Magic 3 een van de eerste telefoons op de markt zal zijn die die SoC gebruiken.