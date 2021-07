Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor organiseert op 12 augustus 2021 een wereldwijde persconferentie, de eerste van deze omvang dit jaar.

Het heeft natuurlijk niet gezegd waar het voor is, maar zegt dat het voor een "belangrijke lanceringsaankondiging" is.

Aangezien er verschillende recente geruchten zijn geweest over een Honor Magic 3 , verwachten we dat dit de focus zou kunnen zijn. Zeker, als een van hen waar is, verwachten we dat het een belangrijk vlaggenschipapparaat voor het merk zal zijn.

Honor zelf zei dat de volgende telefoon zou worden geleverd met de nieuwe Qualcom Snapdragon 888 Plus-chipset, terwijl een gelekte weergave suggereert dat de Magic 3 zal worden geleverd met de eerste selfie-camera onder het display van het merk.

Dat zou het zeker naar de "Magic" -status verheffen en het een jaar-op-jaar upgrade geven - de Magic 2 had een innovatief schuifdisplay om de camera aan de voorkant te onthullen.

Eerdere geruchten wezen zelfs op een opvouwbare Magic-telefoon, maar daar zijn we nu niet zo zeker van. Het is waarschijnlijker dat de Magic 3 de enige focus zal zijn.

We weten nog niet of het evenement alleen online zal zijn, maar gaan ervan uit gezien de aanhoudende pandemie. We wachten ook op details over wanneer en waar we het kunnen bekijken.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 13 juli 2021

We brengen je op de hoogte als we meer informatie van Honor krijgen.