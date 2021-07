Honor Magic 3 met selfiecamera onder het scherm?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste bevestiging van de Honor Magic 3 kwam toen het bedrijf bevestigde dat het de Qualcomm Snapdragon 888 Plus-chipset zou bevatten, zoals onthuld op 28 juni.

Het gebruik van dat platform is een hint van wat we van het vlaggenschip kunnen verwachten, maar nu onthult een weergave op Twitter dat de Magic 3 waarschijnlijk een selfie-camera onder het display zal hebben.

Het past bij de rekening. DeHonor Magic 2 is tenslotte ontworpen als een glijdende telefoon - een innovatieve manier om de camera aan de voorkant in 2018 te verbergen. Nu zijn de tijden verder gegaan, met cameras onder het scherm al een realiteit ( zoals te zien in de ZTE Axon 20 5G ), dus dat kleine stukje magie is zeer waarschijnlijk een van de verkoopargumenten van de Honor Magic 3.

Niet alleen dat, de Snapdragon 888 Plus-chipset ondersteunt een aantal hoogwaardige functies, waaronder de capaciteit tot 200 megapixels voor een enkele achteruitrijcamera. De standaard SD888 ondersteunt dit echter ook , maar geen enkele telefoonfabrikant heeft zijn capaciteit benut. Dus, ondanks geruchten, verwachten we ook geen 200 MP camera aan de achterzijde in de Honor.

Met opladen is het ongeveer hetzelfde. In juli 2020 onthulde Qualcomm Quick Charge 5, geschikt voor snelheden tot 100 W. Dergelijke snelheden werden echter niet onmiddellijk gerealiseerd in consumentenapparaten, en een jaar later raken we nog maar net de mogelijkheid aan. Zal de Honor Magic 3 als een van de eersten supersnel opladen leveren?

Nou, we zullen maar moeten afwachten. Ondanks een geruchtmakende onthullingsdatum in augustus , is er niet een enorme hoeveelheid informatie in het publieke domein over wat te verwachten van het inkomende vlaggenschip van Honor – behalve natuurlijk de naambevestiging van de Honor Magic 3-serie en de aanwezigheid van Snapdragon 888 Plus.

Geschreven door Mike Lowe.