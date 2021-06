Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft de Honor 50, de nieuwste smartphone, gelanceerd tijdens een evenement in China. Hoewel Honor aanvankelijk voor de Chinese markt werd gelanceerd, heeft het bevestigd dat het een volledige wereldwijde lancering zal hebben, gezien de terugkeer van Google-services.

Toen Huawei in 2019 op de Amerikaanse entiteitenlijst werd gezet, raakte Honor als dochteronderneming in het verbod verstrikt . Honor werd vervolgens een onafhankelijk bedrijf, dat de deur opende voor leveranciers en providers die onbereikbaar blijven voor Huawei.

Dat betekent dat je de Honor 50 wereldwijd kunt krijgen, met de Magic UI-interface die over Android draait en al die Google-services aanwezig zijn. Dat kan enorm belangrijk zijn, omdat het de aantrekkingskracht van Honors apparaten herstelt die ontbraken vanwege het vorige verbod.

Honor heeft dit tegen ons gezegd in een verklaring: "Honor-apparaten ondergaan het door Google Play Protect gecertificeerde beveiligingsbeoordelings- en compatibiliteitstestproces om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn om apps van Google en de Google Play Store uit te voeren. Honor-apparaten hebben daarom de mogelijkheid om Google Mobile Services ("GMS") vooraf hebben geïnstalleerd op compatibele apparaten, in overeenstemming met de licentie- en bestuursmodellen van Google."

Er zijn twee toestellen in de serie, de Honor 50 en Honor 50 Pro. Het verschil tussen deze apparaten lijkt de OLED-schermgrootte te zijn, waarbij de Honor 50 een 6,57-inch scherm krijgt en de Honor 50 Pro groter op 6,72-inch, met een resolutie van 2576 x 1236 pixels.

Beide ondersteunen 120 Hz verversingsfrequenties, met 300 Hz aanraaksampling.

Opnieuw als weerspiegeling van de acceptatie van Amerikaanse bedrijven, werkt Honor nu samen met Qualcomm, dus de Qualcomm Snapdragon 778G 5G vormt het hart van deze telefoon.

De Honor 50 krijgt een iets grotere batterij van 4300 mAh, terwijl de Pro een batterij van 4000 mAh heeft - de reden lijkt de aangeboden oplaadsnelheden te zijn. Terwijl de gewone telefoon wordt opgeladen met 66 W, laadt de Pro op met 100 W, wat supersnel is.

Maar Honor zou liever hebben dat je aandacht besteedt aan de cameras. Er zijn dubbele selfiecameras aan de voorkant van de Pro, met als rechtvaardiging dat je geweldige gedetailleerde selfies kunt maken, met een resolutie van 32 megapixels, terwijl de 12-megapixelcamera een grotere hoek heeft, perfect voor video. De Honor 50 krijgt alleen de enkele 32-megapixel selfie-hoofdcamera.

Dit weerspiegelt de groeiende populariteit van services zoals TikTok of Instagram Reels , waarbij de camera aan de voorkant tegenwoordig voor veel meer wordt gebruikt. Er is ook de mogelijkheid om uw Bluetooth-headset te gebruiken bij het vastleggen van videos om de audio te versterken.

Er is een slimme groothoekverschuivingsoptie, dus als je niet iedereen op de foto kunt passen, kan deze de weergave aanpassen aan de bredere lens om je een betere opname te geven wanneer er meer gezichten worden gedetecteerd.

Honor verbergt niets rond de achterkant van de telefoon met twee enorme ringen aan de achterkant waarin de cameras zijn ondergebracht. De bovenkant is de thuisbasis van de nieuwe 100-megapixel hoofdcamera, met een 1/1.52 inch sensor, f/1.9 diafragma.

De tweede ring herbergt de 8-megapixel ultrabrede, 2-megapixel macro- en 2-megapixel dieptecamera - wat een beetje klinkt alsof Honor te veel lenzen propt om het indrukwekkend te laten klinken.

Dat is vrij gebruikelijk in dit marktsegment waar veel concurrentie is op het specificatieblad. Pre-orders zijn geopend in China, maar op 25 juni horen we meer over de internationale beschikbaarheid en prijzen.

Geschreven door Chris Hall.