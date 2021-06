Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor is van plan om voor het eerst in ongeveer drie jaar een nieuwe telefoon in zijn Magic-reeks te lanceren, als we een tipgever van sociale media mogen geloven.

Een korte tweet van de reguliere Huawei-leaker @Rodent950 suggereert dat Honor in augustus zijn volgende Magic-telefoon gaat lanceren.

In de tweet typte hij eenvoudig het woord August, een emoji, en sloot een afbeelding in die werd gebruikt om de laatste Magic-lancering van Honor te promoten.

Honors laatste Magic-handset was de Magic 2 die in 2018 werd gelanceerd. Het was een van die golf van opwindende smartphones die geen rand hadden en een pop-upmechanisme in het frame gebruikten om de camera aan de voorkant te onthullen.

Tegenwoordig hebben telefoonfabrikanten de neiging om met een selfiecamera te gaan die ofwel in het displaypaneel zelf is geponst of - voor een zeldzaam paar - verborgen achter het displaypaneel.

De bijnaam Magic duidde vroeger op het feit dat de telefoon iets ongewoons en innovatiefs had. We weten niet zeker of dat in 2021 hetzelfde zal zijn, tenzij het de opvouwbare telefoon van Honor wordt.

Geruchten hebben gesuggereerd dat Honor een Magic Fold gaat lanceren, die qua functies en ontwerp vergelijkbaar zou zijn met de Huawei Mate X2.

Het enige verschil is dat Honor Google Play-services in zijn telefoons kan implementeren, waar Huawei dat niet kan, waardoor ze relevanter worden in westerse markten of - inderdaad - elke markt buiten China.

Geschreven door Cam Bunton.