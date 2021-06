Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten al dat de Honor 50 op 16 juni wordt gelanceerd - Honor bevestigde dit via Twitter - maar nu zijn de volledige specificaties van de verwachte drie apparaten uitgelekt.

In mei werd bevestigd dat Qualcomm-chipsets deel zouden uitmaken van het pakket , evenals vooraf geïnstalleerde Google-services . Maar we wisten tot nu toe niet dat de line-up zou bestaan uit de Honor 50, Honor 50 Pro en Honor 50 SE. Hier is een overzicht van wat wat is.

6,57-inch OLED-scherm

Qualcomm Leeuwebek 778

Kopcamera van 108 megapixels

4300mAh batterij / 66W snel opladen

Afmetingen: 160 x 74 x 8 mm / Weegt: 175 g

Het basismodel heeft een quad-camera aan de achterzijde, aangevoerd door een hoofdsensor van 108 MP. Er is een Qualcomm-chipset met gemiddelde specificaties – die zal helpen om het prijskaartje laag te houden – met 5G-connectiviteit als onderdeel van het pakket.

6,72-inch OLED-scherm

Qualcomm Leeuwebek 778

Kopcamera van 108 megapixels

Dubbele selfiecameras aan de voorzijde

4000mAh batterij / 100W snel opladen

Afmetingen: 163 x 75 x 8 mm / Weegt: 187 g

Het Pro-model verschilt niet zo veel van het standaardmodel, waarbij de schermgrootte iets groter is, maar met dezelfde processor en quad-camera-opstelling aan de achterzijde. Er is echter een dubbele selfie-camera aan de voorkant, die een groot deel van de verkoop van de Pro lijkt te zijn – net als het extra snelle opladen dat hier beschikbaar is.

6,78-inch LCD-scherm

MediaTek Dimensity 700

Kopcamera van 100 megapixels [geruchten]

4000 mAh batterijcapaciteit / 66 W snel opladen

Afmetingen: 165 x 76 x 8 mm / Weegt: 191 g

De baby van het assortiment wordt niet aangedreven door Qualcomm, maar door MediaTek. De claim van een 100-megapixel hoofdcamera als onderdeel van zijn drievoudige installatie klopt echter niet - zoals zelfs MediaTek aan Pocket-lint vertelde dat de Dimensity 700 tot 64-megapixelcameras aankan . Er is echter nog steeds 5G, zoals bij alle Honor 50-handsets.

We zullen meer te weten komen op 16 juni, wanneer de lancering in China de exacte details achter het Honor 50-assortiment onthult. Hier hopen we ook op wat meer internationale informatie en lanceringsdetails.

Geschreven door Mike Lowe.