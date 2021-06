Honor 50 wordt tentoongesteld op Twitter terwijl de hype toeneemt voor de lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende Honor-telefoon is de moeite waard om aandacht aan te besteden, omdat het misschien de telefoon is die het gat opvult dat overblijft toen Huawei werd toegevoegd aan de entiteitenlijst en vervolgens niet in staat was om te handelen met in de VS gevestigde bedrijven.

Honor is opgesplitst in een apart bedrijf en heeft eerder bevestigd dat het niet met dergelijke beperkingen wordt geconfronteerd. Onder het oude regime hadden we verwacht dat de Honor 50 een goedkopere versie van de Huawei P50 zou zijn ; in deze nieuwe wereld is het een ander beest - zelfs als een deel van het ontwerp er hetzelfde uitziet.

We hebben dat ontwerp nu ook beter bekeken, dankzij officiële plagen van Honor op Twitter. Dit heeft het ontbrekende detail al een tijdje ingevuld - en dat is de inhoud van die enorme ronde camera-openingen aan de achterkant van de telefoon.

De bovenkant is gevuld met één hoofdlens, terwijl het tweede rondel drie lenzen en de LED-flitser draagt. Dat is wat velen hebben uitgezonderd - maar het laat de hoofdcamera echt zien als iets om enthousiast over te zijn - en de lens ziet er enorm uit.

Het bedrijf schept op dat het een 100-megapixel hoofdcamera is, volgens de details op de afbeelding, terwijl het opladen van 100 W ook zal worden ingepakt.

Eerder was door Qualcomm bevestigd dat de Honor 50 zou worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 778G en dat Google-services zouden worden opgenomen.

Dat maakt de Honor 50 meer dan zomaar een telefoon: als hij de vorige EMUI-schaduw weggooit waar hij eerder in zat, zal dit nieuwste apparaat waarschijnlijk veel meer aantrekkingskracht hebben.

De lancering staat gepland voor 16 juni , wanneer we nog veel meer te zien zullen krijgen van wat Honor te bieden heeft.

