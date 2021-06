Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Die abstracte afbeeldingen waar je naar kijkt, zijn close-ups van de Honor 50 – zoals geplaagd door het bedrijf in een officiële video met details over de lanceringsdatum voor de nieuwe telefoons.

Dus wanneer kun je verwachten dat de Honor 50-serie volledig wordt onthuld? Het is officieel vastgesteld op 16 juni 2021 - in ieder geval in China.

Maar de internationale uitrol van deze telefoon is prominenter aanwezig sinds Honors vertrek bij Huawei . Dat komt omdat, zoals eerder gemeld, de Honor 50 Google Services en dus een volledige Play Store zal bieden wanneer deze internationale markten bereikt - in tegenstelling tot Huaweis AppGallery-alternatieven (en met name de Huawei P50 is nog steeds nergens te bekennen ).

De verwachting is dat de Honor 50 in standaard-, Pro- en Pro+-vormen zal arriveren, waarbij de nadruk ligt op de camera-opstelling. Het topmodel zal beschikken over een 50 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel ultragroothoeklens, 8 megapixel telefoto en ook een Time-of-Flight-sensor .

Het zal ook een echt vlaggenschip zijn aan de bovenkant, met Qualcomms Snapdragon 888-platform waarop dingen worden uitgevoerd, inclusief een 6,79-inch AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Het lijkt erop dat 2021 een belangrijk jaar kan worden voor Honor. More zoals we het kennen van de officiële lancering op 16 juni.

Geschreven door Mike Lowe.