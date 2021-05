Honor 50 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde Google-apps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft bevestigd dat Google-apps voorgeïnstalleerd zullen zijn in de aankomende handsetserie.

Nadat het merk samen met het toenmalige moederbedrijf Huawei op de zwarte lijst was gezet, kreeg het merk op dezelfde manier te maken met verboden waardoor Amerikaanse bedrijven - zoals Google - er niet mee konden werken. Honor werd echter verkocht door Huawei en is nu een zelfstandige telefoonfabrikant, waardoor het technisch kan ontsnappen aan de Amerikaanse entiteitenlijst.

Dit zou moeten leiden tot een terugkeer van de first-party-apps van Google op zijn toekomstige handsets - te beginnen met de Honor 50-serie.

De Duitse vestiging van het bedrijf antwoordde onlangs op een vraag op Twitter met de vraag of Google-services op de telefoon (s) zullen verschijnen. Er stond (zoals vertaald): "Ja, dat kunnen we bevestigen. Maar pssst, er zou nog een verrassing moeten zijn."

Het antwoord is sindsdien verwijderd, maar niet voordat Android Central een screengrab nam.

De Honor 50-serie zal als een van de eersten worden uitgevoerd op de nieuwe Qualcomm Snapdragon 778G-chipset .

Er gaan ook geruchten dat het komt met een dual-ring camerasysteem .

Aangezien het bedrijf officiële tweets over de nieuwe telefoonserie opvoert, zouden we deze redelijk snel moeten lanceren. Er zijn echter nog geen vaste datums voor een evenement, dus houd deze ruimte in de gaten.

