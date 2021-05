Honor Play 5 wordt op 18 mei gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft bevestigd dat de volgende telefoonlancering volgende week, op 18 mei, zal plaatsvinden. De Play 5-serie wordt onthuld, waarna we een duidelijker beeld krijgen van wat dit bedrijf doet met telefoons nadat het zich heeft afgesplitst van Huawei .

In de officiële teaser op Weibo Honor staat dat de Play 5 wordt aangekondigd om 19.30 uur lokale tijd, wat betekent rond 12.30 uur in het VK of 13.30 uur op het grootste deel van het vasteland van Europa.

Zoals je zou verwachten, is de teaser licht op details als het gaat om exacte specificaties, maar de afbeelding geeft ons een duidelijk beeld van het ontwerp van de telefoon.

De Play 5 heeft een display met dunne randen met een inkeping in dauwdruppelstijl aan de bovenkant en een quadcamerasysteem dat is ingebouwd in een vierkante behuizing aan de achterkant.

Er is nergens een zichtbare vingerafdruksensor op de telefoon, wat suggereert dat deze waarschijnlijk een OLED-display en een in-display-sensor zal hebben.

GSMArena merkt op dat er mogelijk twee telefoons in de Play 5-serie zijn en dat ze beide 64-megapixel primaire cameras zullen hebben, een ultradunne behuizing en dat ten minste één van de telefoons wordt aangedreven door de Dimensity 8000U van Mediatek.

Als het klopt, lijkt het erop dat de Play 5 is ontworpen om te concurreren in het middensegment van de smartphonemarkt, wat een uitdaging vormt voor onder meer de merken Redmi en Poco van Xiaomi.

Geschreven door Cam Bunton.