Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Honor V40 werd ongeveer vier maanden geleden in China gelanceerd, en hoewel je zou denken dat een wereldwijd Honor 40-model het zou volgen, is dat misschien niet het geval. Volgens een nieuw rapport is het bedrijf van plan om de Honor 40 over te slaan en direct naar de Honor 50-serie te gaan.

Onder verwijzing naar "enige exclusieve voorkennis", meldde GSMArena onlangs dat de Honor 50 in mei zal worden onthuld. Het deelde zelfs een teaser-afbeelding van de telefoon, die nog niet officieel is. Het toont designelementen zoals het camerasysteem dat uit twee cirkels bestaat en doet sterk denken aan de Huawei P50.

GSMArena deelde ook zogenaamde ontwerpschetsen van de achterkant van de smartphone. Het zei dat het "ding aan de rechterkant" een "klikfilter" of lens lijkt te zijn, die via magneten aan de cameracirkel kan worden bevestigd. Het rapport bevatte helaas geen verdere details of bijzonderheden over de camerahardware.

Het is ook onduidelijk of de telefoon ondanks de splitsing met Huawei Google Mobile Services zal bevatten. Het is duidelijk dat er op dit moment veel onbekenden zijn, maar als de telefoon volgende maand wordt aangekondigd, vermoeden we dat er binnenkort meer lekken zullen optreden. Zo niet, dan weten we hoe dan ook snel meer.

Geschreven door Maggie Tillman.