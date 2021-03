Eer meldde te kijken naar de lancering van een vlaggenschip Snapdragon 888-telefoon in juli

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Honor werd afgesplitst van Huawei , was er altijd een grote vraag in welke richting het bedrijf zou gaan.

Dankzij bronnen die met Chinese media praten en die door TechRadar zijn opgegraven, hebben we misschien een beter idee van de toekomstplannen van de Honor.

Volgens deze bronnen heeft Honor de samenwerking met zijn leveranciers hervat waarmee het niet kon samenwerken vanwege het eerdere Huawei-verbod. Qualcomm wordt hier specifiek genoemd, met het gerucht dat suggereert dat we in de toekomst een Honor-vlaggenschip zullen zien met de Snapdragon 888.

Voor dit potentiële apparaat wordt een lanceringsdatum in juli gegeven.

Er wordt ook gesuggereerd dat Honor het merk Magic opnieuw zou kunnen gebruiken. Eerder was Honor Magic de meest experimentele lijn van Honor-apparaten. De Honor Magic 2 was een glijdende telefoon - en we hebben eerder gehoord dat er mogelijk een Honor Magic 3 in de maak is.

Deze geruchten suggereren ook dat Honor zal streven naar het lanceren van hoogwaardige producten, terwijl de echte kracht van het bedrijf lag in het meer betaalbare deel van de markt - vaak met een vergelijkbare hardware-uitrusting voor Huaweis apparaten, maar tegen een lagere prijs.

We hebben Honor om commentaar gevraagd op deze geruchten en zullen updaten als we een bevestiging horen.

De recente lanceringen van Honor omvatten de Honor V40 , die werd aangekondigd in China, maar die met ons werd gedeeld met de naam View 40, die meestal wordt gebruikt voor apparaten buiten China. Er wordt gesuggereerd dat dit Google Mobile Services zal aanbieden.

Het volgende toestel dat Honor naar verwachting zal lanceren, is de Honor V40 Lite Luxury in China, dat wederom lijkt te zijn gebaseerd op een bestaand Huawei-ontwerp. Dat is te verwachten gezien het feit dat deze twee smartphoneprogrammas parallel liepen en pas in november 2020 uiteenliepen.

Precies waar Honor naartoe gaat, zal interessant zijn om te zien, vooral als het bedrijf een positieve invloed kan blijven uitoefenen op het betaalbare einde van de markt.

Geschreven door Chris Hall.