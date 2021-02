Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Door de geschiedenis heen heeft Honor meestal telefoons gemaakt die lijken op zijn tegenhangers die ooit eigendom waren van Huawei. Maar nu we gescheiden zijn van Huawei , gaat dat veranderen - en het gerucht gaat dat Honor dit jaar een opvouwbare telefoon zou kunnen lanceren.

Er waren echter enkele uitzonderingen op de regel, met Honors Magic-serie als meest opvallende -in 2018 hebben we de Honor Magic 2 beoordeeld , de eerste (en enige) glijdende telefoon van het bedrijf . Een toestel dat nooit een Huawei-equivalent heeft gehad.

Nu wordt gedacht dat de Honor Magic 3 - we nemen een aanname op die naam - zou degene kunnen zijn die de touwtjes in handen zou nemen van toekomstgerichte productie. Omdat glijdende telefoons bijna voorbij zijn - het was een leuk idee, maar de zaken zijn veranderd - is het logisch dat een opvouwbare telefoon in deze eersteklas productlijn voorkomt.

De details zijn echter onnauwkeurig, met alleen een niet-geverifieerd lek op de Chinese sociale site Weibo die beweert dat dit is wat in de maak is.

We weten dat Honor weer operationeel is en weer op de been is, met de nieuwe View 40 die in China wordt gelanceerd - een apparaat dat we verwachten te zien, compleet met Google Services, zoals de V40 , later in bredere mondiale markten jaar.

Of de opvouwbare telefoon Honor Magic 3 ook echt zal verschijnen, is een interessant vooruitzicht. We kijken zeker uit naar de ontwikkelingen, om te zien wat Honor in deze ruimte kan brengen.

Geschreven door Mike Lowe.