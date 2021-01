Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft vorig najaar Honor verkocht en nu heeft het merk zijn eerste vlaggenschip-telefoon onder nieuwe eigenaren aangekondigd.

In een persbericht noemde Honor de telefoon de View 40 en zei dat deze exclusief is voor China, maar andere rapporten vermelden dat de telefoon V40 heet en deel uitmaakt van de V-serie van Honor en dat deze internationaal zou kunnen lanceren onder de merknaam "View". We hebben contact opgenomen met Honor voor opheldering.

Om het simpel te houden, noemen we de telefoon de View 40. Hij heeft een 6,72-inch OLED-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 1000+ processor en wordt geleverd met een batterij van 4000 mAh die kan worden opgeladen. draadloos op 50W of op 66W met een kabel.

Qua cameras heeft de primaire shooter een 1 / 1.56 inch 50 megapixel sensor.

Toen Huawei aankondigde Honor te verkopen, zei het dat het onder "enorme druk" stond en gaf het in wezen de schuld aan Amerikaanse sancties omdat het moeilijk was om een adequate toeleveringsketen uit te werken. Huawei en Honor opereerden altijd onafhankelijk van elkaar, al gebruikte Honor veel Huawei-technologie. Nu Huawei zich van Honor heeft afgestoten, suggereren rapporten dat de internationale lancering van View 40 met Google-services.

De View 40 is een 5G-compatibele handset die verkrijgbaar is met 8 GB RAM en 128 GB of 256 GB opslag. Zoals we eerder zeiden, wordt het voorlopig alleen op het vasteland van China gelanceerd, en er is geen bericht van Honor over wanneer het naar de rest van de wereld zal komen met of zonder de Play Store.

Het kost respectievelijk 3.599 yuan ($ 550) en RMB 3.999 yuan ($ 620).

Geschreven door Maggie Tillman.