(Pocket-lint) - We hadden eerder deze week bericht over de binnenkomende Honor V40 . Het officiële lanceringsevenement in China is op vrijdag 22 januari om 10.00 uur (GMT), en dat is wanneer het bedrijf de nieuwe telefoon zal laten zien aan zijn Chinese publiek.

Maar het verhaal is groter dan dat. De V40 is niet alleen de eerste Honor-telefoon na de splitsing van het bedrijf met Huawei , het wordt ook beschouwd als de eerste nieuwe Honor-telefoon die opnieuw op de wereldmarkt wordt gelanceerd - onder de naam V40 View - met Google Play Services in tact, wat betekent dat Google Play Store zou moeten aan boord zijn.

We hebben contact opgenomen met Honor voor commentaar, omdat het momenteel een onbevestigd gerucht is. Bovendien, met de software van het bedrijf - genaamd Magic UI - gebaseerd op Huaweis EMUI re-skin over Google Android, is er het onvermijdelijke vraagteken over de mogelijkheid.

Omdat Android een open source besturingssysteem is, is er echter geen reden voor problemen. Honor staat niet op een zwarte lijst bij de VS, in tegenstelling tot Huawei . En met eerdere ervaring zou het zo simpel moeten zijn als een schakelaar omdraaien.

Als dat waar is, zou de aanstaande Honor View V40 een enorm aantrekkelijke telefoon voor de Europese markt kunnen zijn. Het heeft veel van het uiterlijk van de Huawei P40 Pro - dat gebogen scherm bijvoorbeeld - maar met nog geavanceerdere functies, zoals een verwachte vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

We hopen snel meer te weten, aangezien 2021 de grote wereldwijde comeback van Honor zou kunnen zijn.

Geschreven door Mike Lowe.