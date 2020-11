Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht zweefde al een tijdje rond, maar nu is het officieel: Huawei verkoopt Honor. De "dubbele merkstrategie" is voorbij, aangezien de bedrijfsmiddelen van het laatste merk zullen worden overgenomen door Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, Ltd.

Huawei, een Chinese technologiegigant, heeft onder druk gestaan in een politieke oorlog met de VS, die had geleid tot een handelsverbod - wat betekende dat Google Services in zijn telefoons werd uitgeschakeld en er nog meer problemen waren om bepaalde chipsets te krijgen met het benodigde volume.

Het domino-effect hiervan was onvermijdelijk: zelfs Huawei zou slechts een beperkt aanbod hebben voor zijn toekomstige smartphoneproductlijn. En aangezien de producten van Honor vaak een goede weerspiegeling zijn van de equivalenten van Huawei, resulteerde de prioriteit om beide merken een kans te geven om vooruit te komen, in het voorstel om Honor te verkopen.

Dat de producten van Honor vaak zo veel op die van Huawei leken, roept wel de vraag op wat deze verkoop werkelijk inhoudt. In het belang van IP zal Huawei zijn patenten en processen zeker niet opgeven. Zoals geciteerd uit het officiële persbericht van 17 november 2020, heeft de verkoop alleen betrekking op zijn "bedrijfsmiddelen".

We lezen dat als betekenis Honour zal verschijnen in een nieuwe vorm, de merknaam intact - maar de producten zijn geheel nieuw. Dit is waarschijnlijk ook een stap om het nieuwe bedrijf weer op de Google-trein te krijgen - aangezien Huawei "geen aandelen zal houden of betrokken zal zijn bij bedrijfsbeheer of besluitvormingsactiviteiten in het nieuwe Honor-bedrijf" - om de mogelijkheid te openen om opnieuw internationale aantrekkingskracht.

Het is een goede zeven jaar geweest voor Honor, dat werd opgericht in 2013, maar nu is het het einde van het ene hoofdstuk en het begin van een ander. De exacte implicaties hiervan zijn nog steeds niet glashelder, maar we zullen alle ontwikkelingen met een oor naar de grond volgen.

Geschreven door Mike Lowe.