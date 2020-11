Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor is in de kloof gegleden tussen Apple-evenementen en grote lanceringen om zijn nieuwste budget-smartphone aan te kondigen, de Honor 10X Lite, een kostenbesparende telefoon die nog steeds een aantal fatsoenlijke functies weet in te pakken.

De telefoon heeft een 6,67-inch scherm met een resolutie van 1080p, wat niets is om over naar huis te schrijven, hoewel een opstelling met vier cameras inclusief een hoofdlens van 48 MP best aardig is gezien de kosten.

De telefoon komt binnenkort in Rusland uit en zal blijkbaar ongeveer $ 214 kosten na valutaconversies, waardoor hij in de budgetcategorie valt, een prijsklasse die steeds competitiever wordt.

De processor van de Honor 10X Lite is de Kirin 710A SoC en wordt geleverd met 128 GB opslagruimte die kan worden uitgebreid met microSD en een ietwat schamele 4 GB RAM. Dat komt niet overeen met de meest indrukwekkende specificatielijst, maar nogmaals, je krijgt een deal die solide genoeg is voor de prijs.

Wat een beetje opvallender is, is de 5.000 mAh-batterij, die 22,5 W snel opladen ondersteunt en ook 2,5 W omgekeerd opladen biedt. Dat is fijn voor een toestel van deze prijs.

Eindelijk, die vier cameras - een 48 MP hoofdcamera, een 8 MP supergroothoekcamera, een 2 MP macrocamera en een 2 MP diepteassistent. De kwaliteit van de foto die het aankan, is natuurlijk een kwestie van testen, maar dat is een solide reeks opties.

Het wordt geleverd in drie kleuren - groen, zwart en zilver, maar voorlopig weten we niet precies wanneer en waar het de volgende keer zal worden gelanceerd, nadat het deze week in Rusland is aangekomen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.