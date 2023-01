Google Pixel Fold waarschijnlijk geduwd naar Q4 2023 met kleinere displays

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Potentiële Google Pixel Fold-klanten moeten misschien iets langer wachten dan we hadden gehoopt, terwijl een nieuw rapport ook suggereert dat de displays zouden kunnen krimpen.

Geruchten over een Pixel Fold van Google doen al jaren de ronde en we lijken dichter dan ooit bij een daadwerkelijke aankondiging te zijn. Maar een nieuw rapport van The Elec suggereert dat dit pas veel later dit jaar zal gebeuren, gebaseerd op wanneer Google naar verwachting zal beginnen met de massaproductie van onderdelen.

Volgens dat rapport zal de massaproductie pas in het derde kwartaal van 2023 op gang komen, wat suggereert dat we pas in het vierde kwartaal een officiële aankondiging of release zullen zien. Wie hoopte dat de kromme Pixel halverwege het jaar op Google I/O zou worden aangekondigd, lijkt nu te worden teleurgesteld.

Er ligt mogelijk nog meer teleurstelling in het verschiet. Hetzelfde rapport wijst op de Pixel Fold met een 7,57-inch opvouwbaar scherm en een 5,78-inch display aan de buitenkant. Eerdere rapporten wezen op een 7,69-inch intern en 5,79-inch cover display, wat suggereert dat er iets veranderd zou kunnen zijn.

Hetzelfde rapport verplettert ook elke hoop dat de Pixel Fold een soort stylus zou bieden, door te zeggen dat er geen Galaxy Fold-achtig schrijfapparaat zou worden aangeboden met Google's telefoon. Er wordt ook beweerd dat Google ervoor heeft gekozen om de opvouwbare technologie van de Galaxy Z Fold 3 over te slaan, wat suggereert dat er oudere technologie zou kunnen worden gebruikt.

