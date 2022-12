Met Google Play kun je in-app betalingen voor je kinderen beheren: Zo stel je het in

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Kinderen en in-app aankopen hebben geleid tot duizenden krantenkoppen, verhalen over ongecontroleerde uitgaven of gewoon per ongeluk al het huurgeld uitgeven aan spelletjes.

Google's beheer van huishoudens is zijn aanbod aan het uitbreiden, waardoor kinderen aankoopverzoeken kunnen doen, zodat een ouder het kan goedkeuren en zijn kind dat geld online kan laten uitgeven.

Het beheer van huishoudens op Google gebeurt via Family Link. Hiermee kunt u uw huishouden aanmaken, machtigingen beheren en beperkingen instellen voor apparaten die verbonden zijn met het account van uw kind.

Het is vooral effectief in het beheer van Android-apparaten en Chromebooks, maar het is ook op de hoogte van andere apparaten waarop uw kind is aangemeld bij zijn of haar Google-account, zoals pc en Mac.

Met Family Link kon u altijd al een betaalmethode voor het gezin instellen: in feite is het uw creditcard, die door iedereen in uw huishouden kan worden gebruikt, als u daar toestemming voor hebt gegeven.

Het probleem in het verleden was dat gezinsleden ofwel uitgaven konden doen ofwel geblokkeerd werden - en dat is waar de nieuwe verandering om de hoek komt kijken.

Volgens het nieuwe systeem zullen kinderen aankopen kunnen aanvragen, voor betaalde apps of in-app aankopen, waarvoor jij dan betaalt, als je toestemming geeft.

Dat betekent dat je dan gewoon de betalingsmethode op je Google-account kunt gebruiken, je kunt zien wat ze vragen via een melding op je telefoon, en dan kun je dat gemakkelijk toestaan, waardoor je een beetje meer flexibiliteit krijgt in hoe je je kinderen en hun inhoudsconsumptie beheert.

De optie om goedkeuring voor alles te behouden blijft bestaan.

Goedkeuring van aankopen instellen op uw Google-familieaccount

Als u de gezinsmanager bent, kunt u eenvoudig goedkeuring instellen voor aanvragen voor de gezinsleden die u in Gezinslink hebt.

Ten eerste moet u uw kind binnen Family Link hebben. Dit is een complete oplossing voor het beheer van het apparaat van je kind en het is de moeite waard om naar onze Family Link-functie te gaan om te zien hoe je Family Link instelt.

Voer de volgende stappen uit om goedkeuring van aankopen voor apps of in-app aankopen in te stellen:

Open Family Link op je telefoon of in een browser op https://families.google/families/. Klik op het kind dat u wilt beheren Ga naar Inhoudsbeperkingen > Google Play > Goedkeuring vereisen voor In dit gedeelte kunt u selecteren hoe u toezicht houdt op hun inhoud, inclusief goedkeuring voor alle betaalde inhoud, of alleen voor in-app aankopen. Selecteer wat u wilt.

U moet dan een melding krijgen wanneer uw kind wil betalen of iets dat u dan kunt goedkeuren of weigeren.

