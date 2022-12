Google Pixel 7a geruchten: Wat is het verhaal tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google's Pixel 7 en Pixel 7 Pro werden onthuld tijdens een evenement in oktober 2022. Ze verfijnen het ontwerp van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro en upgraden de hardware naar de tweede generatie van de eigen Tensor-chip van het bedrijf.

De twee uitstekende apparaten zijn waarschijnlijk niet het laatste wat we van Google zullen horen tot de Pixel 8 en 8 Pro. Er blijven veel geruchten rond de Pixel Fold, en we hebben ook al heel wat gehoord over de mid-range Pixel 7a.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Google Pixel 7a. Alles over de Pixel Fold geruchten lees je in onze aparte feature.

Releasedatum en prijs

April/mei 2023

Ongeveer $500/£500

De Google Pixel 6a verscheen in juli 2022, in navolging van de Pixel 5a 5G die in augustus 2021 werd aangekondigd, maar niet op grote schaal beschikbaar was en alleen in de VS en Japan werd gelanceerd.

De meeste geruchten rond de Pixel 7a wijzen op een release in april of mei 2023, dat is rond de tijd dat Google I/O wordt verwacht, dus zeker een plausibele suggestie, zelfs als een beetje eerder dan wanneer de Pixel "a" apparaten zijn aangekomen in de meeste recente jaren.

De laatste keer dat we een mei release zagen was in 2019 met de Pixel 3a, maar een mei release is in het verleden gebeurd, dus het is zeker mogelijk.

Qua prijs kost de Pixel 6a 449 dollar in de VS, 399 pond in het VK en 459 euro in Europa. Waarschijnlijk komt de Pixel 7a dus onder de $500/£500, maar het kan nog even duren voordat we dat weten.

Ontwerp

Vergelijkbaar met Pixel 7

152,4 x 72,9 x 9,0mm (10,1mm met camera bump)

IP67

De Google Pixel 7a is opgedoken in renders die een ontwerp tonen dat erg lijkt op dat van de Pixel 7. Met dezelfde opvallende camerastrip over de achterkant van het toestel, wordt de Pixel 7a ook getoond als een platte display met een punch hole camera gecentraliseerd aan de bovenkant, opnieuw zoals de Pixel 7.

Er lijken dikkere randen rond het scherm te zijn dan bij de Pixel 7, net als bij de Pixel 6a, en een grotere kin aan de onderkant van het scherm.

Er wordt gezegd dat de Pixel 7a 152,4 x 72,9 x 9,0mm zal meten, wat iets groter is dan de Pixel 6a en iets korter maar breder en dikker dan de Pixel 7. Er is geen 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting in de renders, maar wel een SIM-lade en USB-C.

De renders tonen een witte kleuroptie, hoewel er nog geen details over kleuren of namen van kleuren voor de Pixel 7a zijn gedetailleerd in lekken. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn niet tweekleurig zoals de Pixel 6a, 6 en 6 Pro waren en de renders suggereren dat de Pixel 7a dat ook niet zal zijn.

De Pixel 6a is IP67 water- en stofbestendig, dus waarschijnlijk zal de Pixel 7a dat ook zijn. Ter referentie, de Pixel 7 en 7 Pro zijn IP68.

Beeldscherm

Full HD+, 90Hz?

OLED

Vingerafdruksensor onder het scherm

Er zijn nog geen specifieke beweringen gedaan over de grootte van het scherm dat we kunnen verwachten van de Pixel 7a, maar er wordt gemeld dat het toestel zal komen met een 90Hz verversingssnelheid, wat een upgrade zou zijn voor de 60Hz verversingssnelheid van de Pixel 6a.

Het zal waarschijnlijk een OLED-scherm zijn, zoals de Pixel 6a biedt en een vingerafdruksensor onder het scherm is ook waarschijnlijk. De Pixel 6a heeft ook een Full HD+ display, dus het is te verwachten dat de Pixel 7a dat ook zou bieden.

Je krijgt ongetwijfeld ook de Pixel always-on display functie, met onder andere de At A Glance kalender/weer info en de Now Playing functionaliteit die je vertelt welk nummer er in je omgeving speelt zoals de Pixel 6a heeft.

Camera's

Een verbeterde camera?

Volgens de lekken zou de Google Pixel 7a een geüpgrade camera kunnen krijgen ten opzichte van de Pixel 6a. Een rapport heeft het camerasysteem van de Pixel 7a aangeduid als "l10_wide" (IMX787) en "l10_UW" (IMX712) zonder speciale telelens. De IMX787 zou een opmerkelijke upgrade zijn voor de hoofdcamera - de Pixel 6a gebruikte de IMX363 als referentie.

Er zijn nog geen andere specfieken verschenen in lekken, dus dit is nog steeds een gebied dat details moet invullen. De Pixel 6a heeft een vergelijkbare camera setup als de Google Pixel 5, en dus ook de Google Pixel 5a 5G. Er is een 12,2-megapixel hoofdcamera, gekoppeld aan een 12-megapixel ultrawide camera op de Pixel 6a, evenals een 8-megapixel frontcamera.

Net als de Pixel 6 en 6 Pro beschikt het systeem echter over enkele geweldige functies, waaronder Magic Eraser om ongewenste objecten op de achtergrond te verwijderen, Real Tone om ervoor te zorgen dat alle huidtinten nauwkeurig worden weergegeven en Face Unblur, wat in wezen betekent dat er geen wazige selfies meer zijn. Al deze functies kun je dus verwachten op de Pixel 7a, ongeacht de cameraspecificaties.

Hardware en specs

Google Tensor G2-chip

Draadloos opladen?

De Google Pixel 7 en 7 Pro draaien beide op Google's tweede generatie in-house gebouwde Tensor chip en de verwachting is dat de Pixel 7a hetzelfde zal doen. Er is momenteel geen woord over RAM of opslag, hoewel we weten dat het een 5G-handset zal zijn.

De Pixel 6a biedt 6GB RAM en 128GB opslag als basis, dus het is waarschijnlijk dat de Pixel 7a hetzelfde zal doen.

Er is ook nog geen woord over de batterijcapaciteit, maar we verwachten ongeveer 4500mAh. Er is echter een gerucht dat de Pixel 7a draadloos opladen zal hebben, wat de eerste keer zou zijn voor een Pixel "a" toestel.

Google Pixel 7a geruchten: Wat is er tot nu toe gebeurd?

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Google Pixel 7a.

23 december 2022: Gelekte roadmap onthult plannen voor Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 en verder

Een roadmap - gepubliceerd door Android Authority met informatie van naamloze bronnen - suggereert dat Google de Pixel Fold en de Pixel 7a zal lanceren rond april of mei 2023, wanneer we Google I/O verwachten.

30 november 2022: De Pixel 7a ziet er behoorlijk scherp uit, maar ook net als de Pixel 6a

Steve Hemmerstoffer publiceerde enkele renders van de Pixel 7a die een toestel tonen dat erg lijkt op de Pixel 6a.

14 november 2022: Budget Google Pixel 7a lekt met cameradetails en meer gedeeld

Een reeks Twitterberichten van leaker Kuba Wojciechowski suggereert dat de Pixel 7a een opgewaardeerde camera krijgt, samen met een 1080p 90Hz-scherm en draadloos opladen.

24 oktober 2022: De Pixel 7a sorta gelekt op Amazon, en er is een twist

Amazon heeft het bestaan van de Google Pixel 7agelekt, hoewel het misschien een stap verder is gegaan door een hele familie te lekken. Afbeeldingen toonden Amazon die mensen de kans gaven om zich in te schrijven voor een productaankondiging.

Van bijzonder belang was echter de formulering. Amazon zei dat mensen kunnen worden gewaarschuwd voor een Pixel 7a-familielancering, wat suggereert dat er ten minste twee modellen zullen worden aangeboden.

