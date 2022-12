Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google's volgende vlaggenschip smartphones worden nog even niet verwacht, hoewel er al een aantal geruchten zijn die speculeren over wat ze zouden kunnen bieden wanneer ze aankomen.

Wij zetten op een rijtje wat we willen zien van de opvolgers van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, samen met wat eventuele geruchten suggereren. De apparaten zouden de codenamen Shiba (Pixel 8) en Huskey (Pixel 8 Pro) krijgen. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Pixel 8 releasedatum en prijs

Oktober 2023

Google zal de Pixel 8 en Pixel 8 Pro waarschijnlijk in oktober 2023 aankondigen. Natuurlijk is er nog niets officieel - en dat zal het voorlopig ook niet zijn - maar oktober is al meerdere jaren Google's voorkeursmaand op de kiek.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zodra de apparaten zijn onthuld, zouden we verwachten dat ze een paar weken later in de verkoop gaan, dus waarschijnlijk voor het einde van oktober 2023.

De Pixel 7 begint bij £599 in het VK, $599 in de VS en €649 in Europa, terwijl de Pixel 7 Pro begint bij £849 in het VK, $899 in de VS en €899 in Europa, wat hetzelfde was als de Pixel 6 en 6 Pro. Het is nog niet duidelijk of we kunnen verwachten dat de Pixel 8 en Pixel 8 Pro binnen dezelfde ballpark vallen, hoewel we zouden verwachten dat ze er niet te ver vanaf zitten.

squirrel_widget_12856105

Ontwerp

Pixel 8: compacter

Pixel 8 Pro: Gebogen display

Er zijn nog niet veel geruchten rond de ontwerpen van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, hoewel er is beweerd dat ze mogelijk niet te ver afwijken van de Pixel 7 en 7 Pro. Google teased de Pixel 7 en 7 Pro ontwerpen op zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie in het midden van 2022, dus het is mogelijk dat het bedrijf hetzelfde zal doen voor de 2023 handsets en eventuele grote lekken voor te zijn.

Een gerucht heeft beweerd dat de Pixel 8 kleiner zal zijn en een compactere vormfactor zal bieden dan de Pixel 7, hoewel voor nu niets is bevestigd en er momenteel geen gelekte renders van de apparaten zijn.

Als de Pixel 8 en 8 Pro in de voetsporen treden van hun voorgangers, zal de camerabehuizing die de breedte van de achterkant van de toestellen overspant waarschijnlijk blijven, samen met een vingerafdruksensor onder het scherm en een gecentraliseerde punch hole-camera. De Pixel 8 zal waarschijnlijk ook een plat scherm behouden, terwijl de 8 Pro waarschijnlijk een gebogen scherm zal hebben.

De Pixel 7 en 7 Pro zijn beide IP68 water- en stofbestendig, dus de verwachting is dat de Pixel 8 en 8 Pro dat ook zullen zijn.

Scherm

Pixel 8: 6,3-inch, Full HD+, 90Hz?

Pixel 8 Pro: 6,7-inch, Quad HD+, 10-120Hz?

Er zijn nog geen berichten rond de displays van de Pixel 8 en 8 Pro, anders dan een gerucht met details over de resoluties die de toestellen zouden kunnen bieden. Er wordt gezegd dat de Pixel 8 een 2268 x 1080 beeldscherm krijgt, terwijl de Pixel 8 Pro naar een 2822 x 1344 beeldscherm gaat. Dit klinkt echter een beetje vreemd, vooral in het geval van de Pixel 8 Pro, dus we zouden dat voorlopig met een korreltje zout nemen.

De Pixel 7 heeft een 6,3-inch display met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, terwijl de Pixel 7 Pro een 6,7-inch display heeft met een resolutie van 3120 x 1440 pixels. De Pixel 7 heeft een verversingssnelheid van 90Hz, terwijl de Pixel 7 Pro een aanpasbare verversingssnelheid heeft tussen 10Hz en 120Hz.

Het is nog niet duidelijk of de Pixel 8 en 8 Pro vasthouden aan dezelfde schermspecificaties als respectievelijk de 7 en 7 Pro, maar we zouden dezelfde of verbeterde verwachten, dus we denken dat het gerucht rond de schermresolutie van de 8 Pro onwaarschijnlijk is.

Hardware en specificaties

Google Tensor G3

Pixel 8: 8GB RAM, tot 256GB opslagruimte

Pixel 8 Pro: 12 GB RAM, tot 512 GB opslagruimte

De Google Pixel 7 en 7 Pro draaien beide op de Google Tensor G2 chip, en het gerucht gaat dat de Pixel 8 en 8 Pro zullen beschikken over de volgende generatie van deze chip, met de codenaam Zuma.

Met de Pixel 7 die 8GB RAM biedt en de 7 Pro die 12GB RAM biedt, zouden we verwachten dat de Pixel 8 en 8 Pro hetzelfde bieden. We verwachten ook dat de Pixel 8 in opslagopties tot minstens 256GB komt, en de Pixel 8 Pro in opties tot 512GB, en we verwachten op geen van hen microSD-ondersteuning te zien.

Er zijn momenteel geen geruchten over batterijcapaciteiten, hoewel de Pixel 7 een capaciteit van 4355mAh heeft en 20W snelladen biedt, terwijl de Pixel 7 Pro een 5000mAh-batterij heeft en tot 23W snelladen. Net als de displays verwachten we niet dat de Pixel 8 en 8 Pro slechter zullen zijn.

Camera

Pixel 8: dubbele achterkant

Pixel 8 Pro: Drievoudige achterkant

Tot nu toe zijn er nog geen specifieke geruchten geweest met betrekking tot de cameraspecificaties van de Pixel 8 en 8 Pro, maar aangezien de Pixel-apparaten altijd een focus hebben gehad op geweldige camerakwaliteit, zien we dit niet veranderen voor de Pixel 8 en 8 Pro.

Een rapport toont enige aanwijzing dat de Pixel 8 of 8 Pro gespreide HDR zou kunnen ondersteunen, wat een nieuwe sensor zou suggereren, maar er is nog niets bevestigd.

Momenteel heeft de Pixel 7 een dubbele achtercamera met een 50-megapixel hoofdsensor en een 12-megapixel ultrabrede sensor. De Pixel 7 Pro heeft ondertussen dezelfde setup, samen met een 48-megapixel telelphoto camera.

Het is te verwachten dat de 8 Pro verder zal gaan in termen van camera dan de Pixel 8, hoewel details nog moeten lekken over hoe dat eruit zal zien spec-wise.

Google Pixel 8 en 8 Pro geruchten: Wat is er tot nu toe gebeurd?

Hier is wat de geruchten tot nu toe suggereerden voor de Google Pixel 8 en 8 Pro.

23 december 2022: Gelekte roadmap onthult plannen voor Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 en verder

Een rapport gepubliceerd door Android Authority beweert dat de Pixel 8 en 8 Pro later in 2023 zullen arriveren en geen significante veranderingen bevatten ten opzichte van de huidige Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Er wordt gezegd dat de Pixel 8 kleiner zal zijn dan de Pixel 7, met een compactere vormfactor.

Apple iPhone 13 aanbiedingen: Ontdek waar je de beste deals kunt vinden voor de nieuwste smartphones Door Conor Allison · 16 juni 2022 Vind een lage prijs voor de Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

De twee telefoons zouden ook beschikken over een bijgewerkte Google Tensor-processor met de naam Tensor G3.

21 december 2022: Lek wijst op een nieuwe cameramodule op de Google Pixel 8

Een lek suggereert dat de 2023 Pixel telefoons gespreide HDR ondersteuning zullen krijgen, iets dat niet mogelijk is met de hoofdsensor op de Pixel 6 en 7 series.

9 november 2022: De Pixel 8 lekken zijn begonnen, inclusief codenamen en specs

Een WinFuture-rapport beweerde dat de Pixel 8 en 8 Pro respectievelijk de codenamen Shiba en Huskey hebben.

Er wordt ook gezegd dat ze Android 14 zullen draaien, een chip genaamd Zuma en de Pixel 8 krijgt een 2268 x 1080 display, terwijl de Pixel 8 Pro naar een 2822 x 1344 display gaat.

Geschreven door Britta O'Boyle.