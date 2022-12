Gelekte roadmap onthult plannen voor Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 en verder

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een gelekte roadmap heeft onthuld wat Google mogelijk van plan is voor de komende jaren, waarbij het huidige plan van de fabrikant van 2023 tot 2025 gedetailleerd wordt beschreven. Dit omvat lanceringsplannen voor de volgende generatie Pixel-vlaggenschip, de mogelijke tweejarige a-serie lanceringscyclus en de langverwachte komst van de Pixel Fold.

Het is vermeldenswaard dat hoe verder weg de lancering, hoe minder concreet de plannen zijn, en sommige elementen van de roadmap zijn vloeibaarder dan andere. Toch is het ene grote ding om hieruit te halen dat de volgende telefoons die worden gelanceerd Google's eerste opvouwbare en het volgende betaalbare a-serie model zouden kunnen zijn.

De roadmap - gepubliceerd door Android Authority met informatie van naamloze bronnen - suggereert dat Google de Pixel Fold en de Pixel 7a zal lanceren rond april of mei 2023, wanneer we Google I/O verwachten.

De Pixel 7a is gericht op hetzelfde prijspunt als de huidige Pixel 6a en er wordt beweerd dat de functieset wordt verhoogd om een sneller verversings 90Hz-scherm en draadloos opladen te bieden.

Later in 2023 worden waarschijnlijk de Pixel 8 ('shiba') en Pixel 8 Pro ('husky') gelanceerd, en deze zullen volgens het rapport geen significante veranderingen bevatten ten opzichte van de huidige Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Behalve dat de Pixel 8 kleiner zou zijn dan de Pixel 7 en een compactere vorm zou hebben.

De twee telefoons zouden ook beschikken over een bijgewerkte Google Tensor-processor met de naam Tensor G3.

Wat betreft 2024 en daarna, richt een intrigerend stukje informatie zich op de toekomst van de a-serie telefoons. Er wordt gesuggereerd dat het al dan niet verschijnen van een Pixel 8a afhangt van het succes van de Pixel 7a.

Als de verkoopcijfers van de Pixel 7a niet aan de doelstellingen voldoen, zou Google een soortgelijke lanceringsaanpak kunnen hanteren als bij de iPhone SE-serie van Apple, en om de paar jaar een toestel lanceren in plaats van een 12 maanden durende verversing. Als het toestel in 2024 op de markt komt, zou ook de prijs worden verhoogd.

Een ander interessant gesprekspunt is de Pixel 9-serie voor dat jaar. Het rapport beweert dat we drie verschillende modellen Pixel 9 zullen zien.

Het instapmodel zou vergelijkbaar zijn met de kleinere Pixel 8 van het jaar ervoor, maar er komen ook twee 'Pro'-modellen voor 2024, waarvan één met een kleiner 6,3-inch scherm, maar met alle extra attributen die het een 'Pro'-telefoon maken.

Als dat het geval is, zou dat betekenen dat een Pixel 9, een Pixel 9 Pro en een Pixel 9 Pro XL/Plus allemaal rond september/oktober 2024 worden gelanceerd.

Zoals gezegd, hoe verder we in de toekomst komen, hoe minder concreet de plannen lijken te zijn, begrijpelijk. Een mogelijk plan voor 2025 is de lancering van een opvouwbare Pixel-telefoon in flip-stijl en - misschien - een tweede Pixel Fold (afhankelijk van het succes van de eerste in 2023).

Dit alles is - uiteraard - voorlopig slechts een gerucht, en hoewel Android Authority vertrouwen heeft in de informatie van zijn bron, is het altijd de moeite waard om dit soort informatie licht op te vatten. Niet alleen omdat het onmogelijk te verifiëren is totdat Google officieel iets aankondigt, maar ook - zoals het rapport zelf zegt - plannen kunnen (en zullen waarschijnlijk) veranderen.

Dit is - naar verluidt - Google's plan op dit moment, en is waar het bedrijf naartoe werkt, maar dat kan worden aangepast en veranderd afhankelijk van zoveel marktfactoren.

Geschreven door Cam Bunton.