Lek wijst op een nieuwe cameramodule op de Google Pixel 8

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een lek toont bewijs dat 2023 Pixel-telefoons gespreide HDR-ondersteuning zullen krijgen, iets dat niet mogelijk is met de hoofdsensor op de Pixel 6- en 7-serie.

Kuba Wojciechowski groef in de Google Camera Go-app en vond verwijzingen naar staggered HDR voor 2023-telefoons.

Dus, wat is gespreide HDR? Zoals je misschien al weet, werkt HDR-fotografie meestal door een reeks onder- en overbelichte beelden te mengen om een enkele foto met een groter dynamisch bereik te maken.

Google's 2023 vlaggenschip Pixels bevat ondersteuning voor staggered HDR - pic.twitter.com/ZfWtwQBykY- Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) 19 december 2022.

Google heeft verschillende methoden gebruikt om zijn HDR-effect te bereiken en vertrouwt momenteel op HDR+ met bracketing.

Deze methode legt vijf korte belichtingen vast voordat de sluiter wordt ingedrukt, en één langere belichting zodra de knop wordt ingedrukt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Staggered HDR daarentegen maakt gebruik van drie opeenvolgende opnamen - kort, medium en lang.

Belangrijk hierbij is dat de GN1-sensor van Samsung, de hoofdsensor van de Pixel 6 en 7, dit niet ondersteunt, maar de Samsung Isocell GN2 wel.

Dus we hebben misschien al een aardig idee over de cameraspecificaties voor de Pixels van volgend jaar.

Bij de lancering van de Isocell GN2 zei Samsung dat gespreide HDR voor rijkere details en levendigere kleuren zorgt dan de HDR-methode van de GN1.

Cruciaal is dat het ook sneller en efficiënter is, met een vermindering van het energieverbruik van 24 procent.

Hoewel het dus nog te vroeg is om dit met zekerheid te zeggen, lijkt het er zeker op dat Google deze sensor in 2023 zou kunnen gebruiken. De tijd zal leren of dat klopt.

Geschreven door Luke Baker.