Beste Google-kerstcadeau-ideeën en -kortingen

(Pocket-lint) - Nu het kerstseizoen in volle gang is, kan de haast om geschikte cadeaus te bemachtigen veranderen in een ware race tegen de klok. Gelukkig heeft Google voor een gemakkelijke oplossing gezorgd met een aantal uitstekende aanbiedingen voor de feestdagen.

Van kortingen op Google's vlaggenschip smartphone, de Pixel 7, tot Google Store-tegoeden, hier zijn de spannende deals die rond de feestdagen beschikbaar zijn.

Bespaar € 100 op de Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro vertegenwoordigt de nieuwste ontwikkeling in smartphones van Google. Dit apparaat is een voortzetting en een upgrade van de al fantastische basis die is gelegd door de Pixel 7 en 6a modellen.

De geweldige aanbieding om een Pixel 7 Pro te pakken voor € 100 minder dan de reguliere prijs begint op 25 december en duurt tot 10 januari 2023. Profiteer van de aanbieding via deze link.

Bespaar € 75 op de Pixel 7

Met exclusieve functies en indrukwekkende technologie heeft de Pixel 7 alles wat je nodig hebt van een smartphone en meer. Het slanke ontwerp heeft alle voordelen van het OLED-scherm en verbergt indrukwekkende hardware onder zijn behuizing.

Je kunt de Pixel 7 aanschaffen met 75 pond korting. De deal is geldig van 25 december tot 15 januari 2023 en je kunt hem hier activeren.

Bespaar € 100 op de Pixel 6a

De Pixel 6a is het bewijs dat je geen enorme investering hoeft te doen voor een indrukwekkende telefoon. Het toestel beschikt over een krachtige Tensor-processor en exclusieve Google-software voor een fractie van de prijs in vergelijking met vergelijkbare smartphones. Maar het wordt nog beter.

De vorige versie van Google's krachtigste smartphone, de Pixel 6a, krijgt voor de feestdagen 100 pond korting. Koop de Pixel 6a voor £100 korting van 25 december tot 5 januari.

Bespaar €10 op Chromecast met Google TV (4K)

Chromecast met Google TV is een lichtgewicht streaming-apparaat dat de manier heeft veranderd waarop miljoenen gebruikers genieten van streaming-apps. De spectaculaire 4K-versie zorgt voor een extra scherp beeld, zodat je je favoriete content volledig kunt opnemen.

De 4K-versie van Google TV wordt geleverd met een korting van €10 op Chromecast. De aanbieding geldt uitsluitend van 12 december tot en met 6 januari 2023. Klik op deze link om de deal te pakken.

Bespaar € 10 op Chromecast met Google TV (HD)

Met een uitzonderlijke beeld- en geluidskwaliteit is Chromecast met Google TV HD een streamingoplossing voor elk huis. De combinatie van Chromecast en Google TV wordt geleverd met geavanceerde functies die aan al uw streamingbehoeften zullen voldoen.

Google TV HD wordt ook geleverd met £10 Chromecast korting. Deze aanbieding is actief vanaf 11 december en duurt tot 4 januari 2023. Pak hem hier om te profiteren van de beperkte vakantiedeal.

Bespaar € 30 op de Pixel Buds A-serie

Comfortabel, aantrekkelijk en geweldig klinkend, de Pixel Buds A-serie bieden ongeëvenaarde audiokwaliteit in hun prijsklasse. De buds hebben een gestroomlijnd ontwerp dat niet ten koste gaat van essentiële functies. Je geniet van premium geluid tijdens gesprekken of bij het luisteren naar muziek, en de handige Google Assistant is slechts een stemcommando verwijderd.

De topklasse Pixel Buds A-serie gaat het kerstseizoen in met £30 korting op de normale prijs. De gereduceerde prijs is beschikbaar van 19 december tot 6 januari 2023, en je kunt deze stellaire buds bemachtigen via deze link.

Bespaar £30 op Pixel Buds Pro

Pixel Buds Pro hebben niet voor niets de "Pro" in de naam. De buds en hun case zijn bestand tegen water, waarbij de case een IPX2-classificatie heeft en de buds IPX4 krijgen. De levensduur van de batterij is maximaal en de luisterervaring wordt verbeterd met de actieve ruisonderdrukking. Natuurlijk zijn de knoppen voorzien van naadloze integratie met Google Assistant.

Als ideale accessoire voor je Google Pixel zijn de superieure Pixel Buds Pro deze feestdagen een echte steal, die voor €30 van de winkelprijs afgaat. De deal is actief van 19 december tot 6 januari 2023. Aarzel niet en koop je Pixel Buds Pro zo snel mogelijk voor € 30 korting.

Ontvang € 100 aan Google Store-tegoed bij aankoop van een Pixel 7

Zodra je je nieuwe Pixel 7 hebt, is het tijd om je telefoon te vullen met kwaliteitscontent. Dat is waar Google Store-tegoed goed van pas komt. Je kunt het tegoed gebruiken om films en boeken te huren of te kopen, in-app aankopen te doen bij je favoriete games of apps, en nog veel meer.

Als je een Pixel 7-telefoon krijgt, waarom maak je dan geen gebruik van de kans op een geweldige extra deal? Bij elke aankoop van een Pixel 7 tussen 6 en 24 december kun je € 100 aan Google Store-tegoed krijgen. Activeer de aanbieding hier.

Ontvang € 150 aan Google Store-tegoed bij aankoop van een Pixel 7 Pro

Een krachtpatser als de Pixel 7 Pro verdient alleen het beste. Daarom moet je overwegen om een aantal premium apps voor je nieuwe smartphone aan te schaffen. Met Google Store-tegoed wordt dit veel gemakkelijker. Met de virtuele valuta van Google kun je betalen voor premium apps, maar ook andere kwaliteitsdiensten zoals Google One aanschaffen.

Als je de meest geavanceerde Pixel-telefoon tot nu toe koopt en dat doet van 6 tot 24 december, krijg je £150 aan Google Store-tegoed als je de deal activeert door op deze link te klikken.

Bespaar € 45 op Nest Hub (2e generatie)

Als je van je huis een echt slim huis wilt maken, is de Google Nest Hub de juiste keuze. Het apparaat kan verbinding maken met compatibele apparaten zoals tv's, camera's en lampen, zodat je ze vanaf één plek kunt bedienen. De hub is uitgerust met ingebouwde Google Assistant, wat betekent dat uw huis zal beginnen te antwoorden op het geluid van uw stem. Welkom in de toekomst!

De tweede generatie Nest Hub wordt precies op tijd voor de nieuwjaarsviering afgeprijsd. Tussen 19 december en 6 januari 2023 is de hub verkrijgbaar met 45 pond korting. Ga voor de deal naar dit adres.

Bespaar €40 op Google Wifi (3-pack)

Met Google Wifi hoef je je nooit meer zorgen te maken over de netwerkdekking. Zodra u de drie cilinders rond uw huis plaatst, zal het Wi-Fi-signaal in elke hoek even sterk zijn als vlak naast uw router. Met dit product kunt u draadloze "dode hoeken" vergeten, waar u zich ook bevindt.

Als je de 3-Pack Google Wifi wilt aanschaffen, is er geen betere tijd voor dan nu. Op het product krijg je €40 korting, de aanbieding begint op 19 december en eindigt op 6 januari 2023. Ga hier voor een ongekende prijs het nieuwe jaar in met je draadloze connectiviteit.

Voorwaarden voor alle aanbiedingen

Alle hier vermelde deals zijn beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar en ouder met een afleveradres in het Verenigd Koninkrijk. De aanbiedingen zijn uitsluitend individueel, wat betekent dat ze niet kunnen worden gecombineerd met andere deals. De enige manier om een aanbieding te realiseren is via aankopen in de Google Store UK - je kunt deze kortingen niet krijgen via retailers van derden.

Ook kan geen van de deals worden overgedragen of ingeruild voor geld of een ander product met dezelfde waarde. Let bij het bestellen op eventuele verzendkosten, want die worden bij het afrekenen in rekening gebracht.

Vier de feestdagen met de verbazingwekkende deals van Google

Of u nu uw gadgets wilt opfrissen of op zoek bent naar het ideale cadeau voor een geliefde, met de vakantiedeals van Google zijn de beste apparaten van de digitale reus meer dan beschikbaar. Aarzel niet om op de kans te springen en zorg ervoor dat u het tijdvenster niet mist - ga het nieuwe jaar in met het beste dat Google te bieden heeft.