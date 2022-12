Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bent u op zoek naar een nieuwe telefoon, maar wilt u geen fortuin uitgeven? Dan is dit een deal die je niet wilt missen!

Tot 15 januari 2023 kun je upgraden naar een Pixel 6a en krijg je tot 325 pond korting als je je oude telefoon inruilt.

Lees verder voor meer informatie over deze ongelofelijke aanbieding.

Wat houdt de aanbieding in?

Deze aanbieding omvat een inruilkorting tot £325 op de Pixel 6a wanneer je je oude telefoon inruilt. De besparingen zijn afhankelijk van het model, de staat en de leeftijd van je oude telefoon, maar het exacte bedrag wordt bepaald wanneer je de telefoon inruilt.

Het typische representatieve bedrag voor deze aanbieding is £ 325 voor een iPhone 11. Nog beter, je kunt er zeker van zijn dat de Pixel 6a je geld waard is, dankzij een lijst met indrukwekkende functies.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Waarom deze deal?

Het is gemakkelijk en handig

Het inruilprogramma van Google is eenvoudig en handig. Je hoeft alleen maar het type apparaat te selecteren dat je wilt inruilen en een paar vragen over de staat ervan te beantwoorden. U krijgt dan een schatting van de waarde van uw apparaat. Zodra u de offerte accepteert, krijgt u een brievenbus toegestuurd om het veilig en wel te versturen.

Het is supersnel

Als u op zoek bent naar een snelle beloning, is het inruilprogramma van Google de beste oplossing. Na ontvangst en verwerking van je apparaat kun je binnen 14 dagen een tegoedbon of geldbedrag verwachten. Bij de meeste andere aanbieders moet u maanden of mogelijk jaren wachten op uw beloning.

Milieuvriendelijk

Als u uw oude telefoon recyclet met het inruilprogramma van Google, belandt uw toestel niet op de vuilnisbelt, maar wordt het opgeknapt of gebruikt als reserveonderdelen door gecertificeerde partners. U krijgt dus niet alleen geld voor uw nieuwe telefoon, maar u helpt ook om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen.

Als bonus zorgt de inruilservice ervoor dat de gegevens op je oude toestel worden gewist, zodat geen van je persoonlijke gegevens toegankelijk blijven zodra je het toestel verlaat.

De Pixel 6a is een speciaal apparaat

Hier zijn een paar redenen waarom de Google Pixel 6a het perfecte toestel voor u zou kunnen zijn:

Ontwerp en bouwkwaliteit

De Pixel 6a heeft een slank ontwerp en bouw die het onderscheidt van andere apparaten in zijn klasse. Hij weegt slechts 178 gram (6,28 ounces), waardoor hij licht genoeg is voor comfortabel dagelijks gebruik.

De voorkant van het toestel is gemaakt van Gorilla Glass 3 voor maximale bescherming, terwijl de achterkant en het frame gemaakt zijn van respectievelijk aluminium en plastic. Deze combinatie zorgt ervoor dat uw telefoon veilig blijft voor krassen en vallen in zelfs de meest onhandige handen.

Als we de prijs in overweging nemen, valt niet te ontkennen dat de ontwerpesthetiek van de Google Pixel 6a hem veel prijziger doet lijken dan hij is.

Scherm

Het display van de Pixel 6a is echt iets bijzonders - het beschikt over OLED-technologie met HDR voor levendige kleuren en scherpe contrasten. Het scherm meet 6,1 inch, waardoor je genoeg ruimte hebt om films te kijken of games te spelen zonder naar het scherm te loensen.

Bovendien heb je dankzij het always-on display snel toegang tot belangrijke informatie zonder dat je je telefoon telkens hoeft te ontgrendelen.

Platform

De Pixel 6a draait op Android 12, dat te upgraden is naar Android 13, zodat je altijd toegang hebt tot de nieuwste technologieën en software-updates. Daarnaast heeft hij Google Tensor 5nm chipsets en een octa-core CPU, waardoor hij ongelooflijk snel en efficiënt is.

Dankzij deze functies kunt u genieten van zijn soepele prestaties tijdens het multitasken of het spelen van games.

Camera

Met de dubbele 12,2 MP hoofdcamera en enkele 8 MP selfiecamera helpt de Google Pixel 6a je om prachtige foto's te maken waar al je vrienden jaloers op zullen zijn. Ongeacht het onderwerp - zonsondergangen, eten, landschappen - de focus en scherpte van dit toestel zorgen ervoor dat uw fotogalerij er altijd professioneel uitziet.

En dankzij de snelle antivervormingssluiter en AI-gebaseerde beeldtechnologieën krijg je altijd foto's die net zo levendig en scherp zijn als die van een professionele fotograaf achter de lens.

Geheugen

De Pixel 6a biedt met 128 GB interne opslagruimte genoeg ruimte om je hele digitale leven op te slaan. En dat is nog niet alles - UFS 3.1-technologie helpt de prestaties te verbeteren, zodat je bestanden snel kunt openen, opslaan en ophalen zonder vertraging of stotteren.

U zult genieten van de extra kracht van de 6GB RAM, die ervoor zorgt dat alles soepel blijft lopen. Hij heeft dan wel geen kaartslot, maar met zoveel opslagruimte uit de doos mis je dat misschien niet eens.

Batterij

De batterij van je telefoon is cruciaal, en de Pixel 6a biedt superieure prestaties op dit gebied. De krachtige Li-Po 4410 mAh batterij houdt je de hele dag aan de gang.

Wanneer het tijd is om bij te tanken, zorgt de 18W bekabelde oplaadtechnologie met PD3.0-ondersteuning van het toestel ervoor dat je snel weer in actie bent.

Het is een deal die u niet wilt missen

Je telefoon upgraden kan duur zijn, maar met deze deal hoeft dat niet. Je bespaart geld en krijgt toch de nieuwste technologie en functies. Waarom niet deze geweldige kans grijpen om een moderne telefoon te krijgen zonder de bank te breken?

Wacht niet langer. Profiteer van deze geweldige aanbieding voordat hij verloopt.

Voorwaarden