6 redenen waarom de Google Pixel 6a een geweldig kerstcadeau is

(Pocket-lint) - Het vakantieseizoen is hier, en als je op zoek bent naar een geweldig cadeau voor een vriend of geliefde, kijk dan niet verder dan de Google Pixel 6a.

Dit is een van de nieuwste telefoons op de markt, met innovatieve functies en een strak ontwerp.

Hier zijn zes redenen waarom het een perfect kerstcadeau is:

1. Duurzaam ontwerp en bouw

De Google Pixel 6a is ontworpen om lang mee te gaan, met een aluminium behuizing die ervoor zorgt dat hij niet snel breekt. De voorkant is voorzien van versterkt glas, terwijl de achterkant van plastic is. Kortom, de Pixel 6a heeft wat nodig is, zelfs voor de modebewuste telefoongebruiker die op zoek is naar iets dat sterk genoeg is om het dagelijks gebruik te weerstaan.

Met een gewicht van slechts 178 gram (6,28 ounces), wordt deze stevige maar lichte telefoon ook geleverd met zowel nano-SIM en eSIM mogelijkheden om al uw communicatiebehoeften te behandelen. Het is ook stijlvol en wordt geleverd in drie kleurvarianten - krijt, salie en houtskool.

Het scherm van dit toestel is verbluffend mooi. Het grote OLED-scherm is 6,1 inch groot en wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 3, waardoor het zeer duurzaam is tegen krassen en andere vormen van schade. De resolutie is ook top met 1080 x 2400 pixels, waardoor kristalheldere beelden die perfect zijn voor het streamen van films of het spelen van games.

2. Connectiviteit

Tijdens de feestdagen is tijd doorbrengen met vrienden en familie geweldig, zelfs als je niet in dezelfde fysieke ruimte kunt zijn. De Google Pixel 6a is ideaal voor het onderhouden van die belangrijke verbindingen. Het heeft verschillende ingebouwde connectiviteitsfuncties die zijn ontworpen om gemak en efficiëntie te bevorderen.

Met dual-band Wi-Fi Direct kunt u bijvoorbeeld snel een draadloos netwerk vinden en er verbinding mee maken. Zijn Bluetooth 5.2 A2DP LE positioneringstechnologie werkt naadloos, met een groter bereik dan de meeste apparaten.

Dit apparaat kan uw locatie nauwkeurig volgen, waar u ook bent, omdat het vier navigatiesystemen ondersteunt (GPS, GLONASS, GALILEO en QZSS).

Als bonus bevat de 6a ook NFC-technologie (Near Field Communication) waarmee je gemakkelijk gegevens kunt synchroniseren en contactloze betalingen kunt doen.

Met al deze functies, deze telefoon echt zet verbonden blijven met dierbaren op de top van zijn prioriteitenlijst.

3. Robuuste batterijduur

Niemand houdt van een lege telefoonbatterij, zeker niet als hij niet thuis is of de hele dag boodschappen doet. Maar dankzij de 4410 mAh batterij van de 6a hoeft uw geliefde zich daar geen zorgen over te maken. Een volledige lading gaat tot 12 uur ononderbroken videostreaming mee.

De telefoon laadt snel op met behulp van USB-C technologie.

4. Snelle processor

De Google Pixel 6a pakt een krachtige punch met zijn Google Tensor 5nm-processor. Met deze geavanceerde technologie kun je naadloos multitasken tussen meerdere apps zonder verlies van snelheid of prestaties.

Daarnaast beschikt hij over een octa-core CPU bestaande uit twee Cortex X1- en Cortex A76-kernen voor krachtige taken en vier Cortex A55-kernen voor energiezuinige taken. Dit maakt de 6a perfect voor iedereen die een toestel nodig heeft om zijn drukke levensstijl bij te houden.

5. Google Assistent

De Google Pixel 6a is een geweldig apparaat en biedt een reeks geavanceerde functies die zijn ontworpen om je leven net dat beetje makkelijker te maken. De integratie van Google Assistant is een van de grootste verkooppunten, waardoor je het gemak hebt van toegang tot allerlei informatie met slechts een tik.

Of je nu op de hoogte wilt blijven van wereldgebeurtenissen, wilt weten hoe het weer later op de dag zal zijn of zelfs je sms-berichten handsfree wilt lezen, met Google Assistant ben je op de hoogte.

Bovendien, als je ooit vastloopt terwijl je probeert je telefoon te gebruiken, wijst deze behulpzame assistent je in de juiste richting.

6. Verbazingwekkende camerakwaliteit

De Google Pixel 6a beschikt over een van de beste camera's op de markt. Met zijn 12-megapixel dual-pixel achtercamera en 8-megapixel frontcamera maak je gemakkelijk verbluffende foto's. Of je nu foto's maakt van vrienden tijdens vakantiebijeenkomsten of van landschappen in de natuur, met de Pixel 6a zit je goed.

Nog een megadeal: Ruil je oude telefoon in voor een Pixel 7 of Pixel 7 Pro

Van 1 december 2021 tot 15 januari 2022 kun je je oude toestel inruilen en tot 450 pond korting krijgen op de Pixel 7 of 7 Pro. Het is een geweldige kans om je toestel te upgraden en geld te besparen tijdens de feestdagen.

Het enige wat je hoeft te doen is je apparaatgegevens online opgeven en het binnen 14 dagen opsturen. Zodra het apparaat bij Google aankomt, wordt het geïnspecteerd, de staat ervan gecontroleerd en vervolgens een tegoed toegekend voor de aankoop van een Pixel 7 of Pixel 7 Pro.

Grijp je kans vandaag nog!

Krijg tot 450 pond korting op de Pixel 7 of Pixel 7 Pro als je je oude telefoon inruilt.