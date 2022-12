Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft in december een Pixel Feature Drop software-update uitgebracht voor de Pixel 7-serie die een functie genaamd Clear Calling bevatte. Hier is alles wat je erover moet weten, inclusief hoe je het op je Google-telefoon kunt inschakelen.

Wat is Clear Calling?

Clear Calling is in feite een ruisonderdrukkingsfunctie voor telefoongesprekken. Volgens Google moet u Clear Calling inschakelen wanneer u de stem van een beller beter wilt horen tegen achtergrondgeluiden. Je Pixel 7 of Pixel 7 Pro-telefoon gebruikt AI en machine learning om effectief ruisonderdrukking te bieden voor geluiden zoals wind, verkeer en pratende mensen. Met Clear Calling worden alle geluidsgegevens op de telefoon verwerkt, maar het is afhankelijk van internet, dus je hebt een betrouwbare verbinding nodig om effectief te zijn.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoe schakel je Clear Calling in?

Zorg er eerst voor dat je Pixel 7 of Pixel 7 Pro up-to-date is met de nieuwste Feature Drop-update. (Bekijk de ondersteuningspagina van Google hier als je hulp nodig hebt bij het updaten van je telefoon.) Volg nu deze stappen:

Open de Instellingen-app van je telefoon. Tik op Geluid en trillingen > Helder bellen. Schakel Helder bellen gebruiken in.

Welke Pixel-telefoons hebben Clear Calling?

Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

5 redenen waarom je de Google Pixel 6a zou moeten kopen Door Pocket-lint International Promotion · 26 juli 2022 De Google Pixel 6a is eindelijk hier en beschikbaar om te bestellen, dus het is het perfecte moment om te kijken naar wat deze telefoon speciaal

Wil je meer weten?

Bekijk Pocket-lint's reviews van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro voor meer informatie over Google's nieuwste vlaggenschip-telefoons:

Geschreven door Maggie Tillman.