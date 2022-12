Deze Google Pixel Fold lek heeft alle specs en renders die je nodig hebt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google's naar verwachting een opvouwbare telefoon van zijn eigen volgend jaar te lanceren en een lek heeft ons een geweldige blik op wat de Pixel Fold zal hebben te bieden.

De Pixel Fold wordt Google's eerste opvouwbare telefoon en het wordt een indrukwekkende telefoon. We hadden al een aantal lekken gezien die wezen op een dun toestel dat vergelijkbaar is met de goed ontvangen Oppo Find N. Nu suggereert leaker @OnLeaks dat dit inderdaad het geval is, door beelden te delen van een telefoon die er zeker het deel uitziet.

Naast die beelden hebben we nu ons beste idee tot nu toe van wat de Pixel Fold te bieden zal hebben in termen van specificaties. Te beginnen met de fysieke bits, afmetingen van 158,7mm x 139,7mm x 5,7mm zijn genoemd met de achterste camera bump duwen de dikte tot 8,3mm. Aan de zijkant kunnen we een aan/uit-knop verwachten met een ingebouwde vingerafdrukscanner.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aan de voorkant, wanneer gesloten, zullen gebruikers worden begroet door een 5,79-inch cover display met een gat-punch camera. Aan de binnenkant zal er een 7,69-inch opvouwbaar scherm zijn met een camera die leeft in een iets dikkere rand in de bovenhoek. Allemaal vrij goed tot nu toe.

Goedemorgen #FutureSquad! Ik kan eindelijk bevestigen dat dit daadwerkelijk de #Google #PixelFold is! (360° video + crispy 5K renders)



Daarnaast onthul ik vandaag exclusief de grootte van het hoofd- en omslagscherm en de totale afmetingen.



Namens @howtoisolve https://t.co/tJK5f5QkKq pic.twitter.com/uFWCZoTday- Steve H.McFly (@OnLeaks) 8 december 2022

Rondom de achterkant zullen er volgens het lek drie camera's en een LED-flitser zijn, terwijl USB-C opladen beschikbaar zal zijn via de poort aan de onderrand van het toestel. Qua kleuropties zullen zwart en zilver de enige twee zijn die beschikbaar zijn.

Aan de binnenkant zal een Google Tensor G2 chip worden vergezeld door 12GB RAM en dit alles zal draaien op Android 13, vermoedelijk. Prijzen en beschikbaarheid zijn lastig, maar 1.799 dollar en mei 2023 zijn waar het lek nu op wijst.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

Dat klinkt allemaal veelbelovend en we kunnen ongetwijfeld meer lekken verwachten tussen nu en het op de markt komen van dit ding. Maar nu we hier vandaag zitten kunnen we gerust zeggen dat onze interesse op zijn minst gewekt is.

Geschreven door Oliver Haslam.